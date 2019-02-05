Sevgililer Günü'ne özel şarkılar
Son olarak "Aşk olsun" adlı albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Türk Sanat Müziği yorumcusu Nurdoğan Öz, 'Sevgililer Günü'ne özel şarkılar hazırladı.
Nurdoğan Öz"Sevenlerimle yeniden buluşmanın heyecanı yaşıyorum. Onlara layık bir çalışma olacak.Müzik sektöründe yaşanan bazı olumsuzluları göz ardı etmek mümkün değil tabi ki. Ancak şarkıların kalbe dokunuşu çok önemli. Yani tabir-i caizse şarkı sözleri ve yorumu ilaç gibi olmalı insana. O yüzden bir albüm yaparken veya sahnede tüm samimi duygularınızı ortaya koymanız gerekiyor"" dedi.
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