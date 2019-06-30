Sevdalım Hayat bu akşam Harbiye Açıkhava'da
Besteci ve yazar Zülfü Livaneli ile ünlü orkestra şefi Rengim Gökmen bu akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.
Konserde Livaneli'nin hayatından kesitler ve bestelerinin hikayelerini anlatacak, konser solistleri Teyfik Rodos ve Zeynep Halvaşi ise Rengim Gökmen yönetimindeki Livaneli Filarmoni Orkestrası eşliğinde Livaneli şarkılarını seslendirecekler. Bir ilk olacak bu gösteri izleyiciyi özel hazırlanmış görseller eşliğinde, ülkenin yakın tarihinde dolaştıracak.
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