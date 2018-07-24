Seva'dan Türkiye'de ilk single
Azeri şarkıcı Seva, Türkiye’ deki ilk single çalışması Yak’ı tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu.
Sözlerini SEVA, müziği Marsel Gunga’nın yaptığı ve video klibi ND Film production tarafından hazırlanan Yak çalışmasının yapımcılığı ise 3 Adım müzik etiketini taşıyor.
Şarkının video klibi ise Şarkıcı Seva’nın ikinci vatanım dediği Türkiye’de çekildi. İstanbul’u çok sevdiğini ve özellikle yemeklerini çok özlediğini söyleyen şarkıcı SEVA “Ben de Türkiye de yapacağım işlerle müzik ziyafeti vermeye geldim ” dedi.
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