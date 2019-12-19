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19.12.2019 - 19:34, Son Güncelleme:

'Sertab'ın Müzikali' izleyici ile buluşmaya devam ediyor

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'Sertab'ın Müzikali' izleyici ile buluşmaya devam ediyor

Klasikler ve yeni şarkılar Sertab Erener'in tecrübesi ve muhteşem sesiyle, Beyhan Murphy’nin yenilenen koreografisiyle birleşince sanatseverle müzik, dans, tiyatronun ve ışığın muhteşem bir uyumla sunulduğu unutulmaz bir gece yaşamaya devam ediyor.

Erener'in her şarkının ruhuna ve dönemine ait onlarca farklı kostüm değiştirdiği, günler süren provalarla ortaya çıkan, geri planda 50'den fazla kişinin emek verdiği 'Sertab'ın Müzikali'nin yeni yıldaki ilk 2 gösterisi 4 ve 23 Ocak akşamı yine Zorlu PSM'de gerçekleşecek.

 

 

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