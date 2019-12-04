Sertab’ı izlediler
Sertab Erener, “Sertab’ın Müzikali” ile önceki akşam Zorlu PSM’deydi.
Müzikali izlemeye gelenler arasında Enis Arıkan, Ziynet Sali-Erkan Erzurumlu ve Behzat Gerçeker gibi ünlü isimler de vardı. Geçtiğimiz aylarda evlendiği Serkan Erzurumlu ile gösteriyi izleyen Sali, “Evlilik çok güzel gidiyor. Aşkı tek kelimeyle anlatsam saf sevgi derdim. Erkan hayallerim için beni çok destekliyor. Her şey gayet yolunda güzel ilerliyor. Bugün de arkadaşım Sertab’ın davetlisi olarak geldik” diye konuştu.
Taş atmadım geyik yaptık
Can Yaman’ın ‘başrol oyuncusunun libidosu yüksek olmalı’ açıklamasının üzerine sosyal medya hesabından ‘Libidosu olmayan tweet atmasın!’ yazan Enis Arıkan, “Kendisine taş atmadım. Sadece geyik yaptım” dedi.
Enis Arıkan
Serkan Erzurumlu - Ziynet Sali
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