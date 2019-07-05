Sertab elektrik, Erener akustik
Müzik hayatının 27. yılını kutlayan Sertab Erener, 2 gece üst üste Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak.
6 ve 7 Temmuz akşamı, Kerki|Solfej organizasyonuyla seyircisiyle buluşacak olan Sertab Erener, Elektrik/Akustik adını verdiği bu konserlerde şarkılarını bazen akustik olarak, bazen de daha hareketli ve enerjik bir gösteri ile seslendirecek. Bu geçişler için 2 bölümlü sahne kuran Erener, konsere özel kostümler ve videolar da hazırladı. Gecede son günlerde adını sıkça duyduğumuz Nova Norda da konuk sanatçı olarak sahnede yer alacak.
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