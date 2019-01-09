Serpil Başaran’dan “b’AKIŞ”
Serpil Başaran tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle figüratif çalışmalar yapan ressam Serpil Başaran, Nişantaşı Galeri İdil’de 3’ncü kişisel sergisini açtı.
Sanatçı “b’AKIŞ” adını verdiği sergide, 52 eserini sanatseverlerin beğenisine sundu. Serpil Başaran eserlerini; “Bu sergimdeki bazı portrelerinin bakışlarını, adeta izleyenlere de bakıyor gibi çizdim. Portrelerin yanı sıra, balerinleri, günlük hayata dair yaşamdan birçok kesiti de tuvallere yansıttım” diye anlattı. Temel sanat eğitimini Topkapı Sarayında Tezhip ve Minyatür sanatları ile alan Serpil Başaran, resme olan tutkusundan dolayı bir süre sonra Hayrettin Sönmez Atölyesinde yağlı boya çalışmalarına başladı. 18 yıldır yağlı boya resim yapan ve ünlü gastronomi uzmanı şef Vedat Başaran’ın eşi olan 2 kız çocuk annesi sanatçı, kişisel sergilerin yanı sıra 10’dan fazla karma ve gurup sergilerine de katıldı. Serpil Başaran’ın önceki gün açılan ve cemiyet hayatından ve sanat dünyasından kişilerin katıldığı sergisi 19 Ocak cumartesi güne kadar açık.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle