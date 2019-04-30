Serhat'tan Madrid'te gövde gösterisi
Serhat, 64. Eurovision Şarkı Yarışması öncesi gerçekleştirdiği Avrupa konser turunda Amsterdam’ın ardından Madrid’i de fethetti.
14 Mayıs’ta Tel Aviv’de San Marino’yu temsil edecek olan sanatçı, Amsterdam’da Afas Live’deki konserinin ardından Madrid’te La Riviera’da da binlerce seyircisiyle birlikte muhteşem bir konsere daha imza attı. “Say Na Na Na” şarkısıyla izleyicileri coşturan Serhat, Türk bayrağı ve İstanbul görüntüleriyle birlikte muhteşem bir şov ile gelenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Konser Öncesi Büyükelçi Ziyareti
Konser öncesi Serhat ile bir araya gelen, Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve eşi Tomurcuk Erginay’da sanatçıya desteklerini belirterek, Serhat’ı yalnız bırakmadılar.
San Marino’yu ikinci kez Eurovision’da temsil edecek olan Serhat, 14 Mayıs’ta Tel Aviv’deki yarı final öncesi Avrupa konser turuna devam edeceğini belirterek, büyük bir heyecanla ve coşkuyla hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.
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