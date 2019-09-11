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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.09.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

Sergio Ramos'un hayatı belgesel oldu

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Sergio Ramos'un hayatı belgesel oldu

Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Sergio Ramos'un hayatını anlatan 8 bölümlük belgesel tanıtıldı. Sergio Ramos: "Mümkün olduğu sürece Altın Top ödülünü kazanmayı arzu ediyorum"

Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Sergio Ramos'un hayatını anlatan "Sergio Ramos'un Kalbi" adlı 8 bölümlük belgesel dizinin tanıtımı Madrid'de yapıldı.
Reina Sofia Müzesi'nde yapılan tanıtımında konuşan 33 yaşındaki İspanyol futbolcu, "Mümkün olduğu sürece Altın Top ödülünü kazanmayı arzu ediyorum." dedi.

France Football dergisi tarafından düzenlenen ve yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top ödülünün geçmişte Fabio Cannavaro gibi defans oyuncularına da verildiğini hatırlatan Ramos, "Ben niye kazanmayayım. Henüz benden geçtiğini sanmıyorum." dedi.  Ramos, UEFA tarafından "Avrupa'nın En İyi Futbolcusu" seçilen Liverpool'da oynayan Hollandalı savunma oyuncusu Van Dijk'in "layık olduğu için Altın Top ödülüne aday gösterildiğini" söyledi.

Real Madrid ile 4 kez Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdığını hatırlatan ve futbol kariyerindeki ileri yaşına rağmen hayallerinin bitmediğini kaydeden Ramos, "5. Şampiyonlar Ligi kupası kaldırmak tam bir çılgınlık olur ama ben bunun için çalışıyorum ve bunu düşlüyorum." diye konuştu.

"Rüyalarımı gerçekleştirmek için çok çalıştım. Eğer bu belgesel herhangi bir çocuğun düşünü gerçekleştirmesine yardımcı olursa mükemmel olur." diyen Ramos, Real Madrid'de 14 yıldır forma giymesinin kendisine çok şey öğrettiğini vurguladı.

"Sergio Ramos'un Kalbi" adlı belgesel dizi, internet üzerinden yayın yapan Amazon prime video kanalında 13 Eylül'den itibaren yayımlanacak.


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