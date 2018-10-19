Seni Hiç Sevmedim Damat!
Bir kız babasının damadı ile arasındaki sinir bozucu ve uyumsuz ilişkiyi komik bir dille anlatan Seni Hiç Sevmedim Damat adlı film "motor" demek için gün sayıyor.
Özellikle gençlerin büyük beğenisini kazanan 4N1K filmi ve ardından “4N1K İlk Aşk” dizisiyle adından söz ettiren Fabrika Yapım ,yepyeni bir komedi filmiyle sinema severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
‘Seni Hiç Sevmedim Damat’ isimli film için ünlü oyuncularla görüşmelerini sürdüren Fabrika Yapım, yakın zamanda sete çıkmaya hazırlanıyor.
Senaryosunu Ferhat Ergün’ün kaleme aldığı, seri filmleri yapılması planan ‘Seni Hiç Sevmedim Damat’ süpriz kadrosuyla 8 Mart 2019’da sinemaseverlerle buluşacak.
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