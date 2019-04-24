Şener Şen, Mersin ve Gaziantep'te...
Büyük usta Şener Şen’i yıllar sonra tiyatro seyircisi ile buluşturan ‘ Zengin Mutfağı’ oyunu turneye çıkıyor. Bu hafta Mersin ve Gaziantep’te sahnelenecek oyun, turnesine yaz boyunca da devam edecek.
DasDas’ın bu sene Aralık ayında prömiyerini yapan, kapalı gişe oyunu ‘Zengin Mutfağı’ turneye çıkıyor. Anadolu Efes’in katkılarıyla tiyatroseverlerle buluşan oyun ilk olarak 25 Nisan’da Mersin’deki Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek, hemen arkasından 26 Nisan’da Gaziantep’teki Gaün Mavera Kültür Sanat Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.
Şen’in 40 yıl aradan sonra yeniden sahnelediği, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatan Vasıf Öngören imzası taşıyan oyunda usta oyuncuya Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi yetenekli, genç oyuncular eşlik ediyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle