Şener Şen adını taşıyan salonu törenle açtı
ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi’nde Şener Şen adına kültür salonu açıldı.
Salonun açılışını Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile Şener Şen yaptı. Açılışta konuşma yapan usta oyuncu, “Anadolu Üniversitesi’nin memleketimizdeki yeri çok farklıdır. Buraya seneler önce gelmiştik. İkinci gelişimde ise böyle bir açılışa vesile olan ve beni de buna dâhil eden herkese teşekkür ediyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi. Aynı gün, Şen’in başrolünde olduğu “Zengin Mutfağı” adlı oyun Uluslararası Tiyatro Festivali’nde sahnelendi.
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