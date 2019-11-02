'Şen Makas'ın Türkiye turnesi başlıyor
ÜÇ yıldır kapalı gişe sahnelenen “Şen Makas” adlı tiyatro oyunu, Türkiye turnesine çıkıyor.
Melek Baykal, Bülent Seyran, Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler, Müge Kement ve Jess Molho’nun rol aldığı oyunun turne kapsamında ilk durağı Manisa olacak. 5 Kasım’da Manisa Lale Kültür Merkezi’nde sahneye çıkacak ekip, 6 Kasım’da Denizli’de izleyici ile buluşacak. Oyun 7 Kasım’da Uşak’ta; 13 Kasım’da ise Ankara’da sahnelenecek. 24 Kasım’da İstanbul’a dönecek oyun, Kozzy Kültür Merkezi’nde seyircisiyle buluşacak.
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