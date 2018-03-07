Semra Güzel isyan etti: "Artık dayanamıyorum"

"BU VAHŞET SON BULSUN!"

Güzel oyuncu; son günlerdeki şiddet ve vahşet haberleri ile ilgili, "Günahsız çocuklara ve kadınlara yapılan haksızlıklara dayanamıyorum. Artık birilerinin bu duruma dur demesi gerekiyor. Çocuklarımızın ve kadınlarımızın maruz kaldığı vahşet, çok ürkütücü bir boyut kazandı. Bu duruma maruz kalmış kişilerin psikolojik durumları ve travmaları, ömürleri boyunca büyük bir yıkım halinde devam edecek. Umuyorum ki, bu tür kötü olaylar yakın zamanda sona erecek. Artık haberlerde izlemeye dayanamıyorum." ifadelerini kullandı.

"DUALARIMIZ ONLARLA"

Afrin Harekâtı'nda dualarının daima Mehmetçikler ile olduğunu belirten Semra Güzel; "Vatanı uğruna savaşan Kahraman Mehmetçiklerimizin Afrin Harekâtı'nda Allah yar ve yardımcısı olsun. Dualarımız, yüreğimiz daima onlarla." dedi