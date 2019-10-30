Selma Güneri: Yeşilçam bir okuldu
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘Onur Ödülü’ alan Selma Güneri ve Ahmet Mekin, sohbet etkinliğinde sevenleriyle bir araya geldi. İki usta oyuncu, hem 60’lardan bugüne uzanan oyunculuk serüvenlerini hem de Yeşilçam günlerini anlattı.
ANTALYA Altın Portakal Film Festivali’nde “Onur Ödülü”ne layık görülen sanatçılar Selma Güneri ve Ahmet Mekin, önceki gün Antalya Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Mehmet Açar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen “60’lardan bugüne aşk ve sinema” konulu sohbete katılan iki oyuncu, Yeşilçam yıllarını anlattı. Sinemaya 1956 yılında adım attığını söyleyen Mekin, “Sinema dışında başka bir iş yapmayı düşünmedim, bundan sonra da düşünemiyorum” dedi. Yeşilçam yıllarında yokluklara rağmen film çektiklerini anlatan sanatçı, sinemayı üç defa bıraktığını ama her seferinde yeniden başladığını belirtti: “Türk sineması bir nevi okul gibiydi. İnsanlara güzel konuşmayı, insan gibi yaşamayı öğretti. Biz o ağlama sahnelerinde gerçekten ağladık, soğan falan kullanmadık. Bizde gerçekten oyunculuk yeteneği vardı. Alaylı mektepli konusunda ben mektepli olmaktan yanayım ama insanda yetenek olmadı mı olmuyor.”
ŞİZOFRENİK BİR İŞ
Selma Güneri de “50 sene sizlerle, desteğiniz ve alkışlarınızla geçti. Sonsuz teşekkürler ediyorum hepinize” sözleriyle başladığı konuşmasına şöyle devam etti: “Bu işe girdiğinizde kopamıyorsunuz. Âşık oluyorsunuz set tozuna. Oyunculuk psikolojik dengesizlik yaratsa da, zor olsa da, hatta şizofrenik bir iş olsa da çok güzel. Kayıtta Ayşe iken, kayıt bittiğinde anında Selma olmanız gerekiyor. Oyuncu doğulur, oyuncu olunmaz. Ancak akademik eğitim şarttır. Bunu içten hissetmeli ve eğitimle pekiştirmelisiniz. Tanrı’ya şükür bizde öyle oldu. Yeşilçam bizim için büyük bir okuldu.”
Gençlere yoğun ilgi
Festivalin özel davetlileri arasında yer alan Gökhan Keser, Tolga Güleç ve Kemal Uçar, Antalya’da büyük ilgiyle karşılandı. Hayranları, festivalin başlangıcında düzenlenen korteje katılan üç genç oyuncuyla fotoğraf çektirebilmek için birbiriyle yarıştı.
‘Ceviz Ağacı’na Antalya’da gala
Faysal Soysal’ın yazıp yönettiği, başrollerini ise Serdar Orçin ve Sezin Akbaşoğulları’nın paylaştığı “Ceviz Ağacı” filmi, önceki akşam Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde seyirciyle buluştu. Antalya Cam Piramit’te düzenlenen galaya film ekibi de katıldı. Altın Portakal’da yarışan filmin gösteriminin ardından yönetmen ve oyuncuları, seyircilerin sorularını yanıtladı.
Bu filmi desteksiz çektik
Festivalin ulusal kategorisinde yarışan, Kıvanç Sezer’in yönettiği “Küçük Şeyler” filminin galası da önceki gün yapıldı. AKM Aspendos Salonu’ndaki gösterimin ardından düzenlenen söyleşiye yönetmen Sezer’in yanı sıra yapımcı Tolga Karaçelik ve oyuncular Alican Yücesoy ile Başak Özcan katıldı. Sezer, “Bu filmde Bakanlık’tan hiç destek almadık. Ekip olarak elimizi taşın altına koyduk ve projeyi kendi imkânlarımızla tamamladık” dedi. Yönetmen, “İnsani değerler, ilkeler, prensipler paranın altında ezildiği sürece mutsuz oluyoruz. Filmde de bunu işlemek istedim” diye konuştu.
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