Selen Uçer, DasDas Atölye Sahnesi'nde!
Afife Jale Ã¶dÃ¼llÃ¼ iki gÃ¼Ã§lÃ¼ isim DasDasâ€™Ä±n yeni oyunu â€˜GÃ¼le GÃ¼le Diva!â€™ iÃ§in bir araya geldi.
GenÃ§ kalem Firuze Enginâ€™in yazÄ±p yÃ¶nettiÄŸi,ÂSelen UÃ§erâ€™in rol aldÄ±ÄŸÄ± oyun, 11 Ocakâ€™ta prÃ¶miyerini yapacak.Â
Selen UÃ§er, tek kiÅŸilik oyunu â€˜GÃ¼le GÃ¼le Diva!â€™ ile DasDasâ€™ta her kadÄ±nÄ±n kalbine dokunacak bir hikaye anlatmaya hazÄ±rlanÄ±yor. 19â€™uncu Afife Jale Tiyatro Ã–dÃ¼lleriâ€™nde â€˜CambazÄ±n Cenazesiâ€™ adlÄ± oyunuyla Cevat Fehmi BaÅŸkut Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼â€™nÃ¼ kazanan Firuze Enginâ€™in yazÄ±p yÃ¶nettiÄŸi, 11 Ocakâ€™ta prÃ¶miyerini yapacak oyun, ÅŸÃ¶hretinin zirvesindeyken inzivaya Ã§ekilen bÃ¼yÃ¼k divayÄ± seyircilerle tanÄ±ÅŸtÄ±racak.Â â€˜GÃ¼le GÃ¼le Divaâ€™da hastanede sÄ±rasÄ±nÄ± bekleyen bir kadÄ±n, geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n, unutuÅŸun, kaÃ§Ä±p gitmenin ve baÅŸka kadÄ±nlarÄ±n hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ ve komik Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ anlatacak.
â€˜GÃ¼le GÃ¼le Diva!â€™, 11-12 Ocak tarihlerinde, Metropol Ä°stanbulâ€™daki yeni yerine taÅŸÄ±nan DasDasâ€™Ä±n AtÃ¶lye sahnesinde izleyicilerle buluÅŸacak.
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