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25.12.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Selen Görgüzel'den yılbaşı pozu

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Selen Görgüzel'den yılbaşı pozu

Yeni yılı Etiler’deki Scarlet’in sahnesinde karşılayacak olan Selen Görgüzel, yılbaşı konseptli fotoğraf çekimi için çam dallarından hazırlanmış bir elbiseyle objektif karşısına geçti.


Elbisede Gerede Orman İşletme Müdürlüğü tarafından budanmış sertifikalı çam dallarının kullanıldığını belirten Görgüzel, çam, göknar ve ladin gibi ağaç türlerinin yılbaşı ağacı olarak kesilmesinin ormanlara büyük zarar verdiğini söyledi. Görgüzel, elbisedeki çam dallarını daha sonra evine götürerek yılbaşı ağacı olarak kullandı.

 

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