Selen Görgüzel'den yılbaşı pozu



Elbisede Gerede Orman İşletme Müdürlüğü tarafından budanmış sertifikalı çam dallarının kullanıldığını belirten Görgüzel, çam, göknar ve ladin gibi ağaç türlerinin yılbaşı ağacı olarak kesilmesinin ormanlara büyük zarar verdiğini söyledi. Görgüzel, elbisedeki çam dallarını daha sonra evine götürerek yılbaşı ağacı olarak kullandı.