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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.05.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Selda Bağcan Deniz Toprak'a el verdi

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Selda Bağcan Deniz Toprak'a el verdi

Türk Halk Müziği'nin genç isimlerinden Deniz Toprak, dört yıl aradan sonra ‘Gülüşün Kalır Bende’ isimli yeni albümüyle, sevenleriyle buluşacak. Sözleri Ahmet Telli, bestesi ise Selda Bağcan imzası taşıyan şarkı, albümün de çıkış parçası olacak.

 Bağcan, son zamanlarda severek dinlediği en iyi isim olarak değerlendirdiği genç türkücüye övgüler yağdırdı. Ayrıca usta sanatçı bir sürpriz yaparak, ‘Gülüşün Kalır Bende’ türküsünde Toprak’la hem düet yaptı hem de birlikte kamera karşısına geçti. Bağcan ayrıca albümün prodüktörlüğünü de üstlendi. Geçtiğimiz günlerde Beykoz Kundura Fabrikası’nda yapılan klip çekimlerinde Bağcan ve Toprak’ın uyumu dikkat çekti. 20 kişilik ekiple, 12 saatte tamamlanan klibin yönetmenliğini Erkan Nas yaptı.

‘Benim için onurdur’

Usta sanatçıyla düet yapan Deniz Toprak, “Selda Bağcan gibi dünyada kendini kanıtlamış ve Türkiye’de efsane olmuş bir sanatçıyla düet yapmak benim için bir onurdur. ‘Gülüşün Kalır Bende’ şiiri Ahmet Telli’ye, bestesi ise Bağcan’a ait. Bana şarkısını, duygusunu ve sesini emanet ettiği için, bizi kırmayıp klipte de eşlik ettiği için kendisine minnettarım. Çok heyecanlı ve de çok şanslıyım” diyerek, duygularını dile getirdi. Bağcan’ın şirketi Majör Müzik etiketiyle, 12 eserden oluşan albüm, 11 Haziran’da tüm müzik marketlerdeki ve dijital platformlardaki yerini alacak.

 

 

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