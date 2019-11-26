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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

Selçuk Yöntem'in zamanda yolculuğu

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Selçuk Yöntem'in zamanda yolculuğu

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu'nun ocak ayında prömiyerini gerçekleştireceği “Amadeus” oyunu provaları devam ediyor.

18. yüzyılda yaşayan ve dönemin en önemli bestecilerinden olan Antonio Salieri karakterini canlandıracak olan Selçuk Yöntem, “Amadeus çok iyi bir oyun. Geçmişte hem filmini, hem tiyatro oyununu çok beğenerek izledim. Oynadığım rolün doğru bir şekilde realizasyonuyla mutlu olacağım bir yerdeyim. Çok heyecanlıyım” dedi.

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunun başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve ve Özlem Öçalmaz paylaşıyor. Oyunda Yöntem Salieri'yi, Bayülgen de Mozart'ı canlandırıyor. 

Biletleri 2 Aralık'ta satışa çıkacak olan oyunun kostümlerinde Nalan Alaylı'nın makyajda ise Neriman Eröz’ün imzası var.

Oyuncu kadrosunun yanı sıra 12 kişilik koro ve 10 kişilik canlı orkestranın da görev aldığı oyun, 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.

1984 yılında Milos Forman’ın yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan Amadeus sinema tarihinin kült filmleri arasında da yerini alırken “En İyi Film” ve “En İyi Uyarlama” dahil olmak üzere toplam 8 dalda Oscar kazandı. 

 
   

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