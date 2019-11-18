Selçuk Yöntem: Yaşla bir savaşım yok
Geçtiğimiz günlerde eğlenmeye gittiği Kozyatağı'ndaki Al SharQ, adlı kulüpte gazetecilerle sohbet eden Selçuk Yöntem, yaşlanmaktan korkmadığını söyledi...
Ünlü aktör "Yaşlanmaktan korkuyor musunuz" sorusuna " Yaş kavramını saymıyor ve inanmıyorum. Evet organizmamız yerçekimi olarak maalesef gittikçe eskiyor ama beynin ve ruhun eskimiyorsa bu çok önemli. Bende eskimiyor. Yaşla bir savaşım yok" şeklinde cevap verdi.
Al SharQ’ın işletmecisi Şefika Kaya-Selçuk Yöntem
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