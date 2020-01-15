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Haber Giriş: 15.01.2020 - 15:23,Son Güncelleme:/

Selçuk Yöntem, "Benim Adım Feuerbach" oyununda

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Selçuk Yöntem, "Benim Adım Feuerbach" oyununda

Oyuncu Selçuk Yöntem'in başrolünde yer aldığı "Benim Adım Feuerbach" sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye'de ilk olarak 1995'te sahnelenen oyun, 18 Ocak'ta Trump Sahne'de izlenebilecek. Alman oyun yazarı Tankred Dorst tarafından kaleme alınan eser, uzun süre akıl hastanesinde yattıktan sonra oyunculuk mesleğine geri dönmek isteyen bir adamın hikayesini ele alıyor.


Yöntem'in yanı sıra Toprak Can Adıgüzel ile Aslı Samat'ın da rol aldığı oyunun yönetmenliğini Ayşenil Şamlıoğlu üstleniyor.

 

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