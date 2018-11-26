Selami Şahin gazilerle bir araya geldi
Selami Şahin, önceki akşam Ankara Winner İncek’te sahne aldı.
Usta sanatçı Selami Şahin ve beraberindeki heyet konser öncesi terörle mücadele yaralanıp tedavi gören gazilerle bir araya geldi.
Selami Şahin, konser için geldiği Ankara'da programı öncesinde gazilere düzenlediği sürpriz ziyaretle gönülleri fethetti. Bilkent Gazi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden sanatçı, terörle mücadelede yaralanıp tedavi gören gazileri ziyaret etti.
Selami şahin, gazilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi ve hep bir ağızdan şarkılar söyledi
Şahin, ziyaretin ardından akşam Ankaralı hayranlarıyla buluştu.
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