Selami Şahin Bursa'da hayranlarıyla buluştu
Selami Şahin, geçtiğimiz akşam Bursa Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluştu.
“Eskimeyen Şarkılar” konserlerinin dördüncü ayağı Bursa’da gerçekleşen konserde; 70’lerden günümüze ''Sana Merhaba Dedim, Tapılacak Kadınsın, Ya Seninle Ya Sensiz, Özledim, Seninle Başım Dertte'' gibi efsaneleşen şarkılarını seslendiren Selami Şahin “Baştan Başa Sen” adını taşıyan yepyeni albümünden “Nerde Akşam Orda Sabah” şarkısıyla da büyük beğeni topladı .
''Eskimeyen Şarkılar'' konser gelirinin bir kısmıTEV’e bağışlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Bursalı sevenleriyle buluşan büyük usta sahnede duygularını şöyle ifade etti: “Çocuklarımız bizim geleceğimiz, her zaman onların yanında olalım ve onlara sahip çıkalım, onları sevmek ibadet gibi benim için.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Atatürkümüzü sevgiyle ve saygıyla anıyoruz, ne mutlu Türküm diyene.
Dünyaya gelmiş geçmiş en büyük lider Atatürk.”
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