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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Şelaleler şehri Düzce'de sonbahar

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Şelaleler şehri Düzce'de sonbahar

Şelaleler şehri olarak bilinen Düzce, sonbaharda da yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Aktaş, Samandere, Güzeldere ve Aydınpınar şelaleleri ile 150 çeşit göçmen kuşu misafir eden Efteni Kuş Cenneti, okulların ara tatili nedeniyle ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin, sonbahar sezonunu uzattığını söyledi.  Artık sonbaharın son demlerini yaşadıklarını anlatan Taştan, "Sezon beklemediğimiz şekilde uzadı ve her gün binlerce insanımız şelalelerimizi, göllerimizi ziyaret ediyor. Vatandaşlarımız renk cümbüşü yaşanan bölgelerimizde, keyifli zaman geçiriyor." dedi.

"Saklı cennet" olarak adlandırılan Düzce'de yaşanan sonbahar güzelliklerine değinen Taştan, şöyle konuştu:  "Efteni Kuş Cenneti'mizde yaklaşık 150 çeşit göçmen kuş bulunmakta. Şelalelerimiz, orman içi yürüyüş parkurları ile doğal bir güzellik sunuyor. Aydınpınar, Samandere, Güzeldere ve Aktaş şelalelerimiz, yıl boyunca yoğun bir şekilde yerli yabancı turist ağırladı. Havalar çok uygun gitti ve doğada her türlü rengi görmek mümkün. Düzce'de 'suyu takip et' diye bir sloganımız var. Bu kent göller, şelaleler kenti. Her yanımız göl ve şelale. Ayrıca İstanbul'un su ihtiyacı da bu kentten sağlanıyor. Sonbahar güzellikleri ile birleşen kent, yerli yabancı turistlerimizin ilgisini çekiyor."

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