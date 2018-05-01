Şekerpare nasıl yapılır? Şekerpare yapımı ve malzemeleri
Adını duyduğunuz zaman bile ağzınızın sulanacağı enfes bir lezzet olan şekerpare yapımı son günlerde merak ediliyor. Bu muhteşem lezzeti evlerinde pratik ve ucuz şekilde yapmak isteyen vatandaşlar, şekerpare tarifini sorguluyor. Peki, şekerpare nasıl yapılır? Şekerparenin malzemeleri neler?
Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan şekerpare, gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına herkesin büyük bir iştahla tükettiği tatlıların başında geliyor. Şerbetli tatlılar içinde en sevilenlerden ve misafirler için ideal bir tatlı olan şekerpareyi nasıl yapacağını merak eden kişiler, lezzetli şekerpare yapmak için internette tarif araştırıyor. İşte, akşam yemeklerinden sonraki ikramların olmazsa olmazı şekerpare tarifi ve malzemeleri...
ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?
En gözde ve lezzetli tatlılarından biri olan şekerpareyi evde kolayca yapmanız hiç de zor değil. Tatlı krizlerinde en çok tercih edilen lezzetlerden olan şekerparenin yapılışı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte, şekerpare tarifi...
MALZEMELER
2-3 su bardağı un -2 çorba kaşığı pudra şekeri - 1 çay kaşığı karbonat - 1 yumurta - 125 gr (5 çorba kaşığı) tereyağı (oda sıcaklığında) - 1 çay bardağı irmik - Yarım çay bardağı Antep fıstığı veya badem - 2,5 su bardağı su - 3 su bardağı şeker - 1 çorba kaşığı limon suyu
YAPILIŞI
İlk olarak suyla şekeri ateşe kovun, bir taşım kaynatın. Şerbet hafifçe koyulaşana kadar, yaklaşık 10 dakika kısık ateşte kaynatın. limon suyunu ilave edip 3-4 dakika daha kaynatıp, soğumaya bırakın. Bir sonraki aşamada, 2 su bardağı unu derin kabınıza eleyin. Unun üstüne pudra şekeri, karbonat, yumurta, tereyağı ve irmik ilave yapışmayacak kıvamda bir hamur yoğurun. Bu aşamada gerektiği takdirde azar azar un ilave edebilirsiniz.
Yoğurduğunuz hamur karışımından parçalar koparıp avucumuzla oval şekilde yuvarlayın ve önceden hazırladığınız yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Tepsiye dizdikten sonra görsellik açısından ortasına birer tane Antep fıstığı veya badem batarın. Hazırladığınız tepsiyi önceden ısıtılmış 170° fırında sürün. Üstü pembeleşip gevrekleşene kadar, 40-50 dakika pişirin. Şekerpareyi fırından çıkardıktan hemen sonra, soğumuş olan şerbeti üzerine gezdirin. Afiyet olsun...
PÜF NOKTASI
Şekerpareleri, üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra da fırınlayabilirsiniz. Böylece şekerparenin rengi daha güzel görünecektir. Ayrıca şerbeti hızlı değil yavaş bir şekilde dökün.
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