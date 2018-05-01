Şekerpare nasıl yapılır? Şekerpare yapımı ve malzemeleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Keyif
01.05.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

Şekerpare nasıl yapılır? Şekerpare yapımı ve malzemeleri

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Şekerpare nasıl yapılır? Şekerpare yapımı ve malzemeleri

Adını duyduğunuz zaman bile ağzınızın sulanacağı enfes bir lezzet olan şekerpare yapımı son günlerde merak ediliyor. Bu muhteşem lezzeti evlerinde pratik ve ucuz şekilde yapmak isteyen vatandaşlar, şekerpare tarifini sorguluyor. Peki, şekerpare nasıl yapılır? Şekerparenin malzemeleri neler?

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan şekerpare, gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına herkesin büyük bir iştahla tükettiği tatlıların başında geliyor. Şerbetli tatlılar içinde en sevilenlerden ve misafirler için ideal bir tatlı olan şekerpareyi nasıl yapacağını merak eden kişiler, lezzetli şekerpare yapmak için internette tarif araştırıyor. İşte, akşam yemeklerinden sonraki ikramların olmazsa olmazı şekerpare tarifi ve malzemeleri...

ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?

En gözde ve lezzetli tatlılarından biri olan şekerpareyi evde kolayca yapmanız hiç de zor değil. Tatlı krizlerinde en çok tercih edilen lezzetlerden olan şekerparenin yapılışı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte, şekerpare tarifi...

MALZEMELER

2-3 su bardağı un -2 çorba kaşığı pudra şekeri - 1 çay kaşığı karbonat - 1 yumurta - 125 gr (5 çorba kaşığı) tereyağı (oda sıcaklığında) - 1 çay bardağı irmik - Yarım çay bardağı Antep fıstığı veya badem - 2,5 su bardağı su - 3 su bardağı şeker - 1 çorba kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

İlk olarak suyla şekeri ateşe kovun, bir taşım kaynatın. Şerbet hafifçe koyulaşana kadar, yaklaşık 10 dakika kısık ateşte kaynatın. limon suyunu ilave edip 3-4 dakika daha kaynatıp, soğumaya bırakın. Bir sonraki aşamada, 2 su bardağı unu derin kabınıza eleyin. Unun üstüne pudra şekeri, karbonat, yumurta, tereyağı ve irmik ilave yapışmayacak kıvamda bir hamur yoğurun. Bu aşamada gerektiği takdirde azar azar un ilave edebilirsiniz.

Yoğurduğunuz hamur karışımından parçalar koparıp avucumuzla oval şekilde yuvarlayın ve önceden hazırladığınız yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Tepsiye dizdikten sonra görsellik açısından ortasına birer tane Antep fıstığı veya badem batarın. Hazırladığınız tepsiyi önceden ısıtılmış 170° fırında sürün. Üstü pembeleşip gevrekleşene kadar, 40-50 dakika pişirin. Şekerpareyi fırından çıkardıktan hemen sonra, soğumuş olan şerbeti üzerine gezdirin. Afiyet olsun...

PÜF NOKTASI

Şekerpareleri, üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra da fırınlayabilirsiniz. Böylece şekerparenin rengi daha güzel görünecektir. Ayrıca şerbeti hızlı değil yavaş bir şekilde dökün.

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