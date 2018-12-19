Şeker hamurundan 3 boyutlu pasta
Huriye Nur, şeker hamurundan 3 boyutlu pasta yapıyor.
Huriye Nur, “Beni Huriye Nur isimli youtube kanalımdan takip edenlere şeker hamurundan nasıl 3 boyutlu pasta yapıldığını öğretiyorum. Daha önceleri eş dost ve yakınlarıma gösteriyordum. Şimdi ise herkesin izlemesini ve öğrenmesini istiyorum. İnsanlar özel günlerinde ya da eşine dostuna sürpriz yapmak istediğinde benim videomu izleyerek nasıl yapıldığını görerek aynısını yapabilirler" dedi.
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