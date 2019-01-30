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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kerem Akça yazdı
30.01.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

‘Şehitler’in galası Rotterdam’da yapıldı

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‘Şehitler’in galası Rotterdam’da yapıldı

Rotterdam Film Festivali’nin 23 Ocak-3 Şubat 2019 arasında düzenlenen 48. şubesinde Köken Ergün’ün ilk uzun metrajlı belgeseli “Şehitler”in dünya prömiyeri Pazartesi akşamı yönetmenin de katılımıyla Pathé’de gerçekleşti.

Gösterimde salonun dörtte biri doluydu. Bunun yanında festival kapsamında Hollanda’da ilk gösterimini yapan Gürcan Keltek’in kısa filmi “Gulyabani” ve Tarık Aktaş’ın “Nebula”sı ise olumlu yorumlarla karşılandı.

‘Şehitler’in galası Rotterdam’da yapıldı

2007 ve 2013 tarihli kısa filmleriyle uluslararası platformlarda da başarılı olan bir sanatçı. Köken Ergün’ün “Bayrak”ı Rotterdam, “Ashura”sı Berlin’de açılmıştı. Hatta bunlardan ilki En İyi Kısa Film, ikincisi Özel Mansiyon ödüllerine ulaşmıştı. Köken Ergün, uluslararası festivallere aşina bir isim. “Şehitler”de (2018) video sanatçısı uzun metraja geçmiş.
İşin doğrusu 2005’te Tolga Örnek’in Çanakkale Savaşı’na iki tarafından da bakan başarılı belgesel “Gelibolu”nun sonrasında farklı bir bakış açısı katma hevesiyle yola çıkıyor.
Ukraynalı önemli sinemacı Loznitsa’nın “Austerlitz”i (2016) misali, ‘Auswitz Kampı’nın yarattığı yıkımı günümüzdeki turistik gezilerden göstermeyi tercih etmiş. Ama oradaki siyah- beyaz doku burada yok.
‘Şehitler’in galası Rotterdam’da yapıldı

Anzaklar’ın tarafından turist görüntülerinde özellikle Çanakkale cephesinde kaybettiği dedesinden bahseden karakter bütün ilgiyi üzerine çeviriyor. 2013’te iyi çekilmiş Hollywood usulü “Çanakkale: Yolun Sonu” üretilmişken, “Şehitler” de bu alandaki yerli denemeler arasına giriyor. Bir video sanatçısının bakış açısı da bu diyebiliriz ilerleyen dönemde.
Yönetmenin milliyetçiliğin üzerine basarak ‘kahramanlık’ olgusunu öne çıkarması ise tartışmalara gebe olabilir bu belgeselin. Zira Köken Ergün modern sanat müzeleri için yaptığı çalışmalar kadar ‘kendi alanındayım’ dedirtmiyor burada. Ama emeğiyle de kendisine saygıyla yaklaşılmasını salık veriyor.

‘Şehitler’in galası Rotterdam’da yapıldı

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