‘Şehitler’in galası Rotterdam’da yapıldı
Rotterdam Film Festivali’nin 23 Ocak-3 Şubat 2019 arasında düzenlenen 48. şubesinde Köken Ergün’ün ilk uzun metrajlı belgeseli “Şehitler”in dünya prömiyeri Pazartesi akşamı yönetmenin de katılımıyla Pathé’de gerçekleşti.
Gösterimde salonun dörtte biri doluydu. Bunun yanında festival kapsamında Hollanda’da ilk gösterimini yapan Gürcan Keltek’in kısa filmi “Gulyabani” ve Tarık Aktaş’ın “Nebula”sı ise olumlu yorumlarla karşılandı.
2007 ve 2013 tarihli kısa filmleriyle uluslararası platformlarda da başarılı olan bir sanatçı. Köken Ergün’ün “Bayrak”ı Rotterdam, “Ashura”sı Berlin’de açılmıştı. Hatta bunlardan ilki En İyi Kısa Film, ikincisi Özel Mansiyon ödüllerine ulaşmıştı. Köken Ergün, uluslararası festivallere aşina bir isim. “Şehitler”de (2018) video sanatçısı uzun metraja geçmiş.
İşin doğrusu 2005’te Tolga Örnek’in Çanakkale Savaşı’na iki tarafından da bakan başarılı belgesel “Gelibolu”nun sonrasında farklı bir bakış açısı katma hevesiyle yola çıkıyor.
Ukraynalı önemli sinemacı Loznitsa’nın “Austerlitz”i (2016) misali, ‘Auswitz Kampı’nın yarattığı yıkımı günümüzdeki turistik gezilerden göstermeyi tercih etmiş. Ama oradaki siyah- beyaz doku burada yok.
Anzaklar’ın tarafından turist görüntülerinde özellikle Çanakkale cephesinde kaybettiği dedesinden bahseden karakter bütün ilgiyi üzerine çeviriyor. 2013’te iyi çekilmiş Hollywood usulü “Çanakkale: Yolun Sonu” üretilmişken, “Şehitler” de bu alandaki yerli denemeler arasına giriyor. Bir video sanatçısının bakış açısı da bu diyebiliriz ilerleyen dönemde.
Yönetmenin milliyetçiliğin üzerine basarak ‘kahramanlık’ olgusunu öne çıkarması ise tartışmalara gebe olabilir bu belgeselin. Zira Köken Ergün modern sanat müzeleri için yaptığı çalışmalar kadar ‘kendi alanındayım’ dedirtmiyor burada. Ama emeğiyle de kendisine saygıyla yaklaşılmasını salık veriyor.
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