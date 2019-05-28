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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Şehit çocukları için buluştular

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Şehit çocukları için buluştular

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeği, şehit ailelerini bir araya getirdi. Organizasyona ünlü isimler de katıldı.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya’nın ev sahipliğinde, Wow İstanbul Hotel Yeşilköy’de düzenlenen 2 bin kişilik iftar daveti, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden şehit aileleri ve yakınlarını bir araya getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra AK Partili milletvekilleri ile ünlü sanatçıların da katıldığı davet, Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı ve semazenlerin gösterisiyle devam etti.

Davette bir konuşma yapan Meltem Kaya, “Vatan uğruna canlarını seve seve veren şehitlerimizin bize emanetleri olan çocukları için kurduğumuz bu dernek ile onlara daha iyi bir gelecek sunmak üzere çalışıyoruz. 81 ilde 81 şehit çocuğunun hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Yaşayan Şehit Kütüphaneleri adı altında bir diğer projeyi de eğitim hayatına kavuşturmak için çabalıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı konuşmada şehit çocukları yararına bir kampanya düzenleyeceklerini açıkladı: “Dışişleri
Bakanlığı olarak yapacağımız kampanya ile Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği’ne katkı sağlayarak, şehit çocuklarımızın hayallerinin gerçekleşmesi için biz de destek olmak istiyoruz.”

Dernek başkanı Meltem Kaya ve genel sekreteri Mehmet Selçik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na plaket takdim etti.

Şehit çocukları için buluştular
Umut Akyürek - Oktay Ertuğrul
Şehit çocukları için buluştular
Ferman Toprak - Hilal Toprak
Şehit çocukları için buluştular
Melike Aydın - Pınar Dilşeker
Şehit çocukları için buluştular
Aslı Hünel - Savaş Yurtsever

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