Şehit çocukları için buluştular
Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeği, şehit ailelerini bir araya getirdi. Organizasyona ünlü isimler de katıldı.
Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya’nın ev sahipliğinde, Wow İstanbul Hotel Yeşilköy’de düzenlenen 2 bin kişilik iftar daveti, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden şehit aileleri ve yakınlarını bir araya getirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra AK Partili milletvekilleri ile ünlü sanatçıların da katıldığı davet, Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı ve semazenlerin gösterisiyle devam etti.
Davette bir konuşma yapan Meltem Kaya, “Vatan uğruna canlarını seve seve veren şehitlerimizin bize emanetleri olan çocukları için kurduğumuz bu dernek ile onlara daha iyi bir gelecek sunmak üzere çalışıyoruz. 81 ilde 81 şehit çocuğunun hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Yaşayan Şehit Kütüphaneleri adı altında bir diğer projeyi de eğitim hayatına kavuşturmak için çabalıyoruz” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı konuşmada şehit çocukları yararına bir kampanya düzenleyeceklerini açıkladı: “Dışişleri
Bakanlığı olarak yapacağımız kampanya ile Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği’ne katkı sağlayarak, şehit çocuklarımızın hayallerinin gerçekleşmesi için biz de destek olmak istiyoruz.”
Dernek başkanı Meltem Kaya ve genel sekreteri Mehmet Selçik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na plaket takdim etti.
Umut Akyürek - Oktay ErtuğrulFerman Toprak - Hilal ToprakMelike Aydın - Pınar DilşekerAslı Hünel - Savaş Yurtsever
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