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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.10.2019 - 22:38, Son Güncelleme:

Şehir Tiyatroları yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte İBB Şehir Tiyatroları oyun programı

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Şehir Tiyatroları yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte İBB Şehir Tiyatroları oyun programı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı. İstanbulluları sanata doyurmaya hazırlanan Şehir Tiyatroları bu sezon yeni oyunlarını sanatseverlerin beğenisine sunacak. İlk perde için bekleyiş devam ederken, Şehir Tiyatroları'nın yeni sezonunun başlayacağı tarih de merak konusu oldu. Peki, Şehir Tiyatroları yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, İBB Şehir Tiyatroları oyun programı.

2019 2020 sezonu için İBB repertuvarı geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantının ardından açıklandı. Şehir Tiyatroları bu sezon 9 oyunla seyirci karşısına çıkacak.  Peki, ilk perde ne zaman açılacak? İşte, İBB Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon açılış tarihi hakkında detaylar.

ŞEHİR TİYATROLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2 Ekim'de seyirci karşısına çıkacak. Bu hafta sahnelenecek oyunlar şöyle: Vahşi Batı, Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Amanvermez Avni, Söz Veriyorum, Macbeth, Bizim Aile, Şahane Züğürtler, Saadet Hanım, Tatlı Kaçık.

REPERTUVAR AÇIKLANDI

Şehir Tiyatroları'nın 2 Ekim'de başlayacak yeni sezon repertuvarında "Ay Carmela", "Biraz Gelir misiniz?", "Mine", "Gece Kulübü", "Yaygara 70", "Deli İbrahim", "Tatar Ramazan", "Bir Ziyaret", "Ramses 2", "Çın Sabahta" ve "İki Efendinin Uşağı" oyunlarıyla çocuk oyunlarından "Peri Kızı Müzikali", "Rüya" ve "Yaşayan Sayfalar" oyunları yer alacak.

Ekim ayında ise "İki Efendinin Uşağı", "Ay Carmela", "Vahşi Batı", "Karıncalar-Bir Savaş Vardı", "Amanvermez Avni", "Söz Veriyorum", "Macbeth", "Bizim Aile", "Şahane Züğürtler", "Saadet Hanım", "Tatlı Kaçık", "On İki Öfkeli Adam", "Kahvede Şenlik Var", "Hayal-i Temsil", "Uzlaşma", "Ocak'ta Bahar", "Can Yeleği", "Ben Çağırmadım", "Hisse-i Şayia", "Matruşka", "Geç Kalanlar", "Komik-i Şehir Naşit Bey", "Hastalık Hastası", "Nora-Bir Bebek Evi" ve "Felatun Bey Rakım Efendi" ve "Son" oyunları sahnelenecek.

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