Şehir Tiyatroları yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte İBB Şehir Tiyatroları oyun programı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı. İstanbulluları sanata doyurmaya hazırlanan Şehir Tiyatroları bu sezon yeni oyunlarını sanatseverlerin beğenisine sunacak. İlk perde için bekleyiş devam ederken, Şehir Tiyatroları'nın yeni sezonunun başlayacağı tarih de merak konusu oldu. Peki, Şehir Tiyatroları yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, İBB Şehir Tiyatroları oyun programı.
2019 2020 sezonu için İBB repertuvarı geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantının ardından açıklandı. Şehir Tiyatroları bu sezon 9 oyunla seyirci karşısına çıkacak. Peki, ilk perde ne zaman açılacak? İşte, İBB Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon açılış tarihi hakkında detaylar.
ŞEHİR TİYATROLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2 Ekim'de seyirci karşısına çıkacak. Bu hafta sahnelenecek oyunlar şöyle: Vahşi Batı, Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Amanvermez Avni, Söz Veriyorum, Macbeth, Bizim Aile, Şahane Züğürtler, Saadet Hanım, Tatlı Kaçık.
REPERTUVAR AÇIKLANDI
Şehir Tiyatroları'nın 2 Ekim'de başlayacak yeni sezon repertuvarında "Ay Carmela", "Biraz Gelir misiniz?", "Mine", "Gece Kulübü", "Yaygara 70", "Deli İbrahim", "Tatar Ramazan", "Bir Ziyaret", "Ramses 2", "Çın Sabahta" ve "İki Efendinin Uşağı" oyunlarıyla çocuk oyunlarından "Peri Kızı Müzikali", "Rüya" ve "Yaşayan Sayfalar" oyunları yer alacak.
Ekim ayında ise "İki Efendinin Uşağı", "Ay Carmela", "Vahşi Batı", "Karıncalar-Bir Savaş Vardı", "Amanvermez Avni", "Söz Veriyorum", "Macbeth", "Bizim Aile", "Şahane Züğürtler", "Saadet Hanım", "Tatlı Kaçık", "On İki Öfkeli Adam", "Kahvede Şenlik Var", "Hayal-i Temsil", "Uzlaşma", "Ocak'ta Bahar", "Can Yeleği", "Ben Çağırmadım", "Hisse-i Şayia", "Matruşka", "Geç Kalanlar", "Komik-i Şehir Naşit Bey", "Hastalık Hastası", "Nora-Bir Bebek Evi" ve "Felatun Bey Rakım Efendi" ve "Son" oyunları sahnelenecek.
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