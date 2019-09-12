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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.09.2019 - 22:10, Son Güncelleme:

Şehir Tiyatroları ne zaman açılacak? 2019 2020 sezonu biletleri ne zaman satışa çıkıyor?

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Şehir Tiyatroları ne zaman açılacak? 2019 2020 sezonu biletleri ne zaman satışa çıkıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın perdelerini açacağı tarih sanatseverler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Şehir tiyatrolarının bu yıl ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyenler, konuyla ilgili detayları internet üzerinden sorguluyor. Peki, İBB Şehir Tiyatroları bu yıl ne zaman açılacak? 2019 2020 sezonu biletleri ne zaman satışa çıkıyor? İşte, o konular hakkında detaylar.

İBB Şehir Tiyatroları yeni sezonda sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor. Her yıl sonbaharda güçlü oyuncu kadrosu ve yeni oyunları ile perdelerini açan Şehir Tiyatroları, bu sene de İstanbulluları sanata doyuracak. İşte, 2019 2020 sezonu Şehir Tiyatroları'nın başlayacağı tarihe yönelik bilgiler...

ŞEHİR TİYATROLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İBB Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon başlangıç tarihi ve yeni sezon bilet satışlarına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, 2018 2019 sezonunda Şehir Tiyatroları 3 Ekim'de perdelerini açmıştı. Konuyla ilgili detaylar netleştikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

ŞEHİR TİYATROLARI YAZ OYUNLARI İLE SANATSEVERLERLE BULUŞTU

İBB Şehir Tiyatroları’nın artık bir gelenek haline getirdiği “Yaz Oyunları” 16 Haziran 2019 Pazar günü “Cibali Karakolu” ile sona erdi.

Sezon boyunca beğeniyle izlenen Felatun Bey ile Rakım Efendi, Hastalık Hastası, Bizim Aile, Amanvermez Avni ve Cibali Karakolu oyunlarının yer aldığı “Yaz Oyunları’nı” 11-16 Haziran 2019 tarihleri arasında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde 5 seansta toplam 17300 kişi izledi.

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