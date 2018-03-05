Şehir Şehir Konserler, İndirimli Biletler!
İstanbul, İzmir ve Antalya’da öne çıkan konserleri sizler için sıraladık. En sevilen sanatçıların bulunduğu listemizdeki Haziran konserlerinin indirimli biletlerine yakala.co’dan ulaşabilirsiniz. Bu konserleri de indirimli biletleri de kaçırmayın!
İstanbul’da hangi konserler var?
Sevilen sanatçı Koray Avcı, 22 Haziran’da Jolly Joker Vadistanbul’da. Aynı mekânın sahnesinde 23 Haziran’da Yaşar, 29 Haziran’da romantik ses Hakan Altun, 30 Haziran’da ise sevilen pop müzik sanatçısı Berkay yer alacak.
İstanbul’daki etkinliklere indirimli bilet almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Anadolu Yakasındaki konserlere göz attığımızda ise 15 Haziran’da Manuş Baba, 16 Haziran’da pop müziğin ünlü ismi Özgün, 22 Haziran’da Istanbul Arabesque Project, 30 Haziran’da Ogün Sanlısoy, Mori Performance’ta sahne alacak.
İstanbul’daki etkinliklere indirimli bilet almak için buraya tıklayabilirsiniz.
İzmir’de hangi konserler var?
Farklı tarzlardaki ünlü sanatçılar, Haziran boyunca Mavibahçe Soldout Performance’ta olacak. 8 Haziran’da sahnesinde Yaşar’ı konuk eden mekânda, 20 Haziran’da Mehmet Erdem, 27 Haziran’da Can Gox, 28 Haziran’da Melek Mosso, 29 Haziran’da Tan Taşçı sevenleriyle buluşacak.
İzmir’deki etkinliklere indirimli bilet almak için buraya tıklayabilirsiniz:
Antalya’da hangi konserler var?
15 Haziran’da Hakan Altun, 16 Haziran’da Koray Avcı, bayram özel konseriyle Jolly Joker Antalya’da sahne alacak. Mekân, “Bu Benim Öyküm” adlı tekliyse müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Tuğçe Kandemir’i 22 Haziran’da sahnesinde ağırlarken, 23 Haziran’da ise Berkay’ı müzikseverlerle buluşturacak ve 30 Haziran’da Koray Avcı konseri ile bu ayın finalini yapacak.
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