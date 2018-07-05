ŞEHİR ŞEHİR HAFTA SONU KONSERLERİ!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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05.07.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

ŞEHİR ŞEHİR HAFTA SONU KONSERLERİ!

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ŞEHİR ŞEHİR HAFTA SONU KONSERLERİ!

Henüz haftanın başındayız ama hafta sonu eğlencesi için şimdiden yerimizi almalıyız. İstanbul, İzmir - Alaçatı ve Antalya’da öne çıkan konserleri sizler için sıraladık.

En sevilen sanatçıların bulunduğu listemizdeki konserlerin indirimli biletleri için yakala.co sitesine bakabilirsiniz.

6 Temmuz Cuma ve 21 Temmuz Cumartesi │ Hakan Altun – Jolly Joker Vadistanbul

ŞEHİR ŞEHİR HAFTA SONU KONSERLERİ

6 Temmuz Cuma │ Bora Öztoprak – Mori Performance

ŞEHİR ŞEHİR HAFTA SONU KONSERLERİ

7 Temmuz Cumartesi │ Mehmet Erdem - Jolly Joker Vadistanbul

ŞEHİR ŞEHİR HAFTA SONU KONSERLERİ

14 Temmuz Cumartesi │ Fatih Ürek - Jolly Joker Vadistanbul

20 Temmuz Cuma │ Koray Avcı - Jolly Joker Vadistanbul

27 Temmuz Cuma │ Reyhan Karaca, Mansur Ark, DJ Hakan Küfündür ile 90’lar │ Mori Performance

ŞEHİR ŞEHİR HAFTA SONU KONSERLERİ

28 Temmuz Cumartesi │ Selçuk Balcı - Mori Performance

ŞEHİR ŞEHİR HAFTA SONU KONSERLERİ

28 Temmuz Cumartesi │ Berkay – Jolly Joker Vadistanbul

İstanbul’da her gün gerçekleşen etkinliklere indirimli bilet almak için tıklayınız.

 

 

6 ve 20 Temmuz Cuma │ Berkay - Jolly Joker Alaçatı

ŞEHİR ŞEHİR HAFTA SONU KONSERLERİ

8 Temmuz Pazar │  Ezhel - Jolly Joker Alaçatı

14 Temmuz Cumartesi │ Kalben - SoldOut Performance Hall

ŞEHİR ŞEHİR HAFTA SONU KONSERLERİ

7 - 14 Temmuz ve 28 Temmuz Cumartesi │ Yıldız Tilbe – Jolly Joker Alaçatı

ŞEHİR ŞEHİR HAFTA SONU KONSERLERİ

13 ve 27 Temmuz Cuma │ Hakan Altun - Jolly Joker Alaçatı

İzmir’de her gün gerçekleşen etkinliklere indirimli bilet almak için tıklayınız.

 

 

  • Antalya’da Hafta Sonu Konserleri…

7 Temmuz Cumartesi Cem Adrian ve 14 Temmuz Cumartesi Selami Şahin, Jolly Joker Antalya’da olacak.

Antalya’da her gün gerçekleşen etkinliklere indirimli bilet almak için tıklayınız.

ŞEHİR ŞEHİR HAFTA SONU KONSERLERİ


ŞEHİR ŞEHİR HAFTA SONU KONSERLERİ





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