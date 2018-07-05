ŞEHİR ŞEHİR HAFTA SONU KONSERLERİ!
Henüz haftanın başındayız ama hafta sonu eğlencesi için şimdiden yerimizi almalıyız. İstanbul, İzmir - Alaçatı ve Antalya’da öne çıkan konserleri sizler için sıraladık.
- İstanbul’da Hafta Sonu Konseri…
En sevilen sanatçıların bulunduğu listemizdeki konserlerin indirimli biletleri için yakala.co sitesine bakabilirsiniz.
6 Temmuz Cuma ve 21 Temmuz Cumartesi │ Hakan Altun – Jolly Joker Vadistanbul
6 Temmuz Cuma │ Bora Öztoprak – Mori Performance
7 Temmuz Cumartesi │ Mehmet Erdem - Jolly Joker Vadistanbul
14 Temmuz Cumartesi │ Fatih Ürek - Jolly Joker Vadistanbul
20 Temmuz Cuma │ Koray Avcı - Jolly Joker Vadistanbul
27 Temmuz Cuma │ Reyhan Karaca, Mansur Ark, DJ Hakan Küfündür ile 90’lar │ Mori Performance
28 Temmuz Cumartesi │ Selçuk Balcı - Mori Performance
28 Temmuz Cumartesi │ Berkay – Jolly Joker Vadistanbul
İstanbul’da her gün gerçekleşen etkinliklere indirimli bilet almak için tıklayınız.
6 ve 20 Temmuz Cuma │ Berkay - Jolly Joker Alaçatı
8 Temmuz Pazar │ Ezhel - Jolly Joker Alaçatı
14 Temmuz Cumartesi │ Kalben - SoldOut Performance Hall
7 - 14 Temmuz ve 28 Temmuz Cumartesi │ Yıldız Tilbe – Jolly Joker Alaçatı
13 ve 27 Temmuz Cuma │ Hakan Altun - Jolly Joker Alaçatı
İzmir’de her gün gerçekleşen etkinliklere indirimli bilet almak için tıklayınız.
- Antalya’da Hafta Sonu Konserleri…
7 Temmuz Cumartesi Cem Adrian ve 14 Temmuz Cumartesi Selami Şahin, Jolly Joker Antalya’da olacak.
Antalya’da her gün gerçekleşen etkinliklere indirimli bilet almak için tıklayınız.
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