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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
01.05.2018 - 13:11, Son Güncelleme:

Şeftali reçeli nasıl yapılır? Şeftali reçeli yapmanın püf noktaları

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Şeftali reçeli nasıl yapılır? Şeftali reçeli yapmanın püf noktaları

Türk kahvaltı kültürünün vazgeçilmezlerinden olan reçellere olan ilgi günümüzde de artarak sürüyor. Kayısıdan incire, incirden şeftaliye, şeftaliden domatese kadar envai çeşit sebze ve meyveden yapılan reçeller sofralarımızı süslemeye devam ediyor. Vatandaşlar ise son günlerde mevsimin yaklaşması dolaysıyla şeftali reçelinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Şeftali reçeli yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve şeftali reçeli yapmanın püf noktalarını sorgulayan vatandaşlar, şeftali reçelinin nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, şeftali reçeli nasıl yapılır?

Lezzetine doyamayacağınız yapımı oldukça pratik bir reçel olan şeftali reçelini evde yapmak isteyen vatandaşlar, şeftali reçeli yapmanın püf noktalarını ve şeftali reçeli yaparken dikkat edilmesi gereken detayları araştırıyor. Peki, şeftali reçeli nasıl yapılır? Şeftali reçeli yaparken nelere dikkat edilir?

ŞEFTALİ REÇELİ NASIL YAPILIR?

Adını duyduğunuz zaman bile ağzınızın sulanacağı enfes bir lezzet olan şeftali reçelinin yapımı son günlerde merak ediliyor. Bu lezzeti evlerinde yapmak isteyen vatandaşlar, pratik şeftali reçeli tarifini sorguluyor. Peki, şeftali reçeli nasıl yapılır? Şeftali reçelinin malzemeleri neler?

MALZEMELER

1 kilo şeftali

750 gram toz şeker

Yarım limon suyu

YAPILIŞI

Şeftalileri ilk olarak yıkayın ve süzgeçte süzün. İyice kuruduktan sonra kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkartın. Küp küp doğradığınız şeftalileri derin bir kaba boşaltın ve üzerine şekerin tamamını ilave edin.

Bu şekilde ortalama 1 saat beklettikten sonra, ocağa alarak harlı ateşte kaynatmaya başlayın. Tencerenin kapağını kapatarak 3 saat kadar meyvelerin suyunu salmasını bekleyin.

Bu işlemler devam ederken köpüklenme olması durumunda köpükleri bir kevgir yardımıyla alın. Reçelin ocaktan inmesine 5 dakika kala üzerine limon suyunu da ekleyin. Birkaç dakika da böyle piştikten sonra ocağı kapatın. Ocaktan aldığınız reçelin soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra kavanozlara doldurun. Afiyet olsun...

PÜF NOKTALARI

Reçelde daha aromatik bir tat seviyorsanız kaynama esnasında çubuk tarçın kullanarak reçelinizi daha da lezzetlendirebilirsiniz. Reçel kavanozlarını mutlaka güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edin. En önemli püf noktası ise, pişme esnasında şeftalilerin dağılmaması için sert şeftalileri tercih edin ve çok fazla ezilme olmaması için reçeli mümkün olduğunca karıştırmadan pişirin.

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