Şeftali reçeli nasıl yapılır? Şeftali reçeli yapmanın püf noktaları
Türk kahvaltı kültürünün vazgeçilmezlerinden olan reçellere olan ilgi günümüzde de artarak sürüyor. Kayısıdan incire, incirden şeftaliye, şeftaliden domatese kadar envai çeşit sebze ve meyveden yapılan reçeller sofralarımızı süslemeye devam ediyor. Vatandaşlar ise son günlerde mevsimin yaklaşması dolaysıyla şeftali reçelinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Şeftali reçeli yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve şeftali reçeli yapmanın püf noktalarını sorgulayan vatandaşlar, şeftali reçelinin nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, şeftali reçeli nasıl yapılır?
Lezzetine doyamayacağınız yapımı oldukça pratik bir reçel olan şeftali reçelini evde yapmak isteyen vatandaşlar, şeftali reçeli yapmanın püf noktalarını ve şeftali reçeli yaparken dikkat edilmesi gereken detayları araştırıyor. Peki, şeftali reçeli nasıl yapılır? Şeftali reçeli yaparken nelere dikkat edilir?
ŞEFTALİ REÇELİ NASIL YAPILIR?
Adını duyduğunuz zaman bile ağzınızın sulanacağı enfes bir lezzet olan şeftali reçelinin yapımı son günlerde merak ediliyor. Bu lezzeti evlerinde yapmak isteyen vatandaşlar, pratik şeftali reçeli tarifini sorguluyor. Peki, şeftali reçeli nasıl yapılır? Şeftali reçelinin malzemeleri neler?
MALZEMELER
1 kilo şeftali
750 gram toz şeker
Yarım limon suyu
YAPILIŞI
Şeftalileri ilk olarak yıkayın ve süzgeçte süzün. İyice kuruduktan sonra kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkartın. Küp küp doğradığınız şeftalileri derin bir kaba boşaltın ve üzerine şekerin tamamını ilave edin.
Bu şekilde ortalama 1 saat beklettikten sonra, ocağa alarak harlı ateşte kaynatmaya başlayın. Tencerenin kapağını kapatarak 3 saat kadar meyvelerin suyunu salmasını bekleyin.
Bu işlemler devam ederken köpüklenme olması durumunda köpükleri bir kevgir yardımıyla alın. Reçelin ocaktan inmesine 5 dakika kala üzerine limon suyunu da ekleyin. Birkaç dakika da böyle piştikten sonra ocağı kapatın. Ocaktan aldığınız reçelin soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra kavanozlara doldurun. Afiyet olsun...
PÜF NOKTALARI
Reçelde daha aromatik bir tat seviyorsanız kaynama esnasında çubuk tarçın kullanarak reçelinizi daha da lezzetlendirebilirsiniz. Reçel kavanozlarını mutlaka güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edin. En önemli püf noktası ise, pişme esnasında şeftalilerin dağılmaması için sert şeftalileri tercih edin ve çok fazla ezilme olmaması için reçeli mümkün olduğunca karıştırmadan pişirin.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle