Seda Sayan izdihamı
Seda Sayan’ın geçen hafta Viyana’da verdiği konserde izdiham yaşandı.
Viyana Mozaik Center’daki kadınlar matinesinde, 1000 kişilik salona 1700 kişi alındı. Kalabalık nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan Sayan’ın elbisesi yırtıldı. Buna rağmen programı aksatmayan şarkıcının kostümü sahne üzerinde dikildi. Sayan, Türk sanat müziği, pop, halk müziği ve arabesk şarkılarından derlediği özel repertuvarıyla sevenlerini coşturmayı, günü olaysız noktalamayı başardı.
Seda Sayan’ın yırtılan kostümüne, salonda bulunan bir hayranı sahne üzerinde müdahale etti.
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