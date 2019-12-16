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16.12.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Secret Tale No.21 partisine ünlü akını

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Secret Tale No.21 partisine ünlü akını

Elektronik müzik platformu Limits Off’un The Marmara Esma Sultan Yalısı’nda düzenlediği parti, ünlü isimleri bir araya getirdi.

Secret Tale No.21” partisine katılanlar arasında Ahu Yağtu, Gonca Vuslateri, Hakan Akkaya, Deniz Marşan, Begüm Kütük-Erdil Yaşaroğlu, Ebru Şahin, Ekin Mert Daymaz ve Itır Esen de vardı. Davetliler Hot Since 82, Musumeci ve Phunkadelica’nın müzikleri eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Secret Tale No.21 partisine ünlü akını

Müjde Uzman
Secret Tale No.21 partisine ünlü akını

Ahu Yağtu
Secret Tale No.21 partisine ünlü akını

Ebru Şahin

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