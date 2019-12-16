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Secret Tale No.21 partisine ünlü akını
Elektronik müzik platformu Limits Off’un The Marmara Esma Sultan Yalısı’nda düzenlediği parti, ünlü isimleri bir araya getirdi.
“Secret Tale No.21” partisine katılanlar arasında Ahu Yağtu, Gonca Vuslateri, Hakan Akkaya, Deniz Marşan, Begüm Kütük-Erdil Yaşaroğlu, Ebru Şahin, Ekin Mert Daymaz ve Itır Esen de vardı. Davetliler Hot Since 82, Musumeci ve Phunkadelica’nın müzikleri eşliğinde keyifli vakit geçirdi.
Müjde Uzman
Ahu Yağtu
Ebru Şahin
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