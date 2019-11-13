Farah Zeynep Abdullah Seattle’da filmini tanıtacak
FARAH Zeynep Abdullah, bu yıl 7’ncisi düzenlenecek Seattle Türk Film Festivali’ne katılmak üzere ABD’ye gitmeye hazırlanıyor.
21-24 Kasım’da gerçekleşecek festivalin açılışında “Bizim İçin Şampiyon” gösterilecek. Farah Zeynep Abdullah da başrolünde oynadığı filmin gösterimine katılacak. Festivalde 8 uzun metraj ve 1 belgesel gösterilecek. Etkinlikte kısa film bölümü de yer alacak.
Festival “Bizim İçin Şampiyon” filminin gösterimiyle başlayacak. Etkinlikte Emin Alper’in “Kız Kardeşler” adlı filmi de gösterilecek.
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