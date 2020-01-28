Scarlet Johansson'ın ‘Kısmet’i

Hollywood yıldızı Scarlet Johansson, canlı yayında kulağındaki piercing’lerden bahsetti. Ünlü oyuncu, kulağını bu ‘6 baget beyaz pırlanta’ piercing için deldirdiğini söyledi. Sunucular Ryan Seacrest ve Kelly Ripa da takılardan övgüyle söz etti.



Milka Karaağaçlı



