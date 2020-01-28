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Haber Giriş: 28.01.2020 - 17:43,Son Güncelleme:/

Scarlet Johansson'ın ‘Kısmet’i

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Scarlet Johansson'ın ‘Kısmet’i

Scarlett Johansson, Kısmet by Milka takılarıyla Amerika’nın en fazla izlenen sabah programlarından “Live with Kelly & Ryan”a konu oldu.

Hollywood yıldızı Scarlet Johansson, canlı yayında kulağındaki piercing’lerden bahsetti. Ünlü oyuncu, kulağını bu ‘6 baget beyaz pırlanta’ piercing için deldirdiğini söyledi. Sunucular Ryan Seacrest ve Kelly Ripa da takılardan övgüyle söz etti.

Scarlet Johanssonın ‘Kısmet’i

Milka Karaağaçlı

 

 

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