Saygı duruşu
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 81’inci yıldönümündetüm yurtta anıldı. Ünlü şarkıcılar da Atatürk’e saygı duruşunda bulundu.
Erol Evgin, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi. Smokinle sahneye çıkan Erol Evgin, biletleri günler öncesinden tükenen konserinin açılışını “Deli Divane” isimli şarkısıyla yaptı. Saatler gece yarısına yaklaşırken, salona Türk bayrakları dağıtıldı. Erol Evgin, 10. Yıl Marşı’nı “Bizler her yaştan milyonlarca genç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlattığı yolda yürüyerek, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyetini sonsuza dek koruyacağız” dedikten sonra söylemeye başladı. 10. Yıl Marşı’na ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik eden müzikseverler, salonu kırmızı beyaza boyadı.
10 Kasım için özel beste
Aydilge, Atatürk’ün vefatının 81. yılı dolayısıyla özel bir şarkıya imza attı. Sözlerini ve bestesini kendisinin yazdığı “Sonsuza Dek Mustafa Kemal Atatürk” şarkısını evinde hazırladığı özel bir anma videosu ile paylaşan Aydilge’ye, kemanda eşi Utku Barış Andaç eşlik etti. Şarkıcı, “Ağlar bu gökyüzü, her 10 Kasım günü. Gönlümdeki hilal, ey Mustafa Kemal! Böyledir sevgimiz, sonsuz ve tertemiz. Gönlümüzde hilal, ey Mustafa Kemal!” sözleriyle bestelediği şarkısını konser repertuvarına da ekledi.
Atatürk ve Cumhuriyet söyleşisi
Hürriyet gazetesi yazarları Doğan Hızlan ile Prof. Dr. İlber Ortaylı, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda önceki gün bir araya geldi. İki isim, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Atatürk ve Cumhuriyet: Kültür ve Tarihte Değişimler” adlı söyleşiye katıldı. Hızlan
ve Ortaylı söyleşide vefatının 81. yılında Ulu Önder Atatürk ve Cumhuriyet’i konuştu.
Ata’ya özel ceket
İzzet Yıldızhan, önceki akşam Ataköy Nossa Costa’da konser verdi. Yıldızhan, sahneye Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. yıldönümü nedeniyle üzerinde Atatürk’ün resmi olan ceketle çıktı. Şarkıcı, “Bu ceketi 15 yıl önce Tanju Babacan tasarlamıştı. Bugüne özel yeniden giymek istedim” diye konuştu.
Dolmabahçe’de saygı
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Atatürk’ü Dolmabahçe Sarayı’ndaki törene katılarak andı. Elinde Türk bayrağıyla, 09.05’te saygı duruşuna katılan oyuncu, daha sonra eşi Hüseyin Kara’yla gün boyu İstanbul’un tarihi yerleri gezdi.
8 saatte yaptılar
Boyner, Atatürk’ün ölümünün 81. yılında anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Pixel art kliniği olarak kendilerini tanımlayan Pixelogy.ist grubundan 5 üniversite öğrencisi, Boyner’in desteğiyle kendi rekorlarını kırarak 9 Kasım’da Metropol İstanbul’da 1500 rubik küple Atatürk’ün 2mx2m boyutunda büyük bir portresini yaptı.
Saygı ve özlemle
Reyhan Pakyüz, Moda’daki Popmod adlı mekanda konser verdi. Atatürk’e saygı ve özlemini dile getiren Pakyüz’ün Türk bayrağını çıkartıp İzmir marşını söylemesi, konser alanındaki coşkuyu artırdı.
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