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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.04.2018 - 14:16, Son Güncelleme:

Savaşın çocukları: Kendi hayatı ilham verdi

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Savaşın çocukları: Kendi hayatı ilham verdi

Ödüllü yazar Aharon Appelfeld’in kendi yaşamından ilhamla kaleme aldığı Başka Dünyadan Gelen Kız, okurlarla buluşuyor.

Dokuz yaşındaki Adam ve Thomas’ın İkinci Dünya Savaşı sırasında, bir ormanda saklanarak hayatta kalmalarını anlatan kitap Can Yayınları tarafından okura sunuluyor.

KİTABIN KONUSU

Savaşın çocukları: Kendi hayatı ilham verdi

Adam’ın annesi onu ormana getirdiğinde, geri döneceğine ve Adam’ı alacağına söz verir. Aynı gün Adam, ormanda sınıf arkadaşı Thomas’la karşılaşır. Thomas’ın annesi de oğlunu saklamak için buraya getirmiştir.

Savaş patlak verdiğinde, annelerinin hemen dönemeyeceğini anlayan iki çocuğun ormanda hayatta kalmanın bir yolunu bulmaları gerekir. Adam ve Thomas etraftan topladıkları dallarla kendilerine küçük bir ağaç ev inşa ederler. Şans eseri karşılaştıkları eski okul arkadaşları Mina, onlara gizli gizli yiyecek getirerek hayatını tehlikeye atar. Kış şiddetini artırdığında, ısınmak ve yiyecek bulmak zorlaşır. Savaşın sesleri ormanda büsbütün hissedilmekte ve işler daha kötüye gitmektedir. En çok ihtiyaç duydukları anda bir mucize gerçekleşir.

Farklı ülkelerde pek çok prestijli ödüle değer bulunmuş, 2013 yılında Man Booker Uluslararası Ödülü finalisti olan yazar Aharon Appelfeld, kendi deneyiminden ilhamla yazdığı bu hikâyede insanlığın evrensel konularını, sevgiyi, cesareti ve arkadaşlığı sakin ve hassas bir tonla ele alıyor.

APPELFELD KİMDİR?

Savaşın çocukları: Kendi hayatı ilham verdi

Eserleri Irving Howe ve Philip Roth tarafından desteklenen Aharon Appelfeld, 1932 yılında Bukinova, Czernowitz yakınlarında doğdu. İkinci Dünya Savaşı’nda Transnistria’daki bir toplama kampına gönderildiğinde ve oradan kaçmayı başardığında henüz sekiz yaşındaydı.

Ondan sonraki üç sene boyunca ormanda saklandı. 1944 yılında Kızıl Ordu tarafından bulunup kurtarıldı. Ukrayna’da sahra mutfaklarında çalıştı, sonra İtalya’ya gitti. 1946 yılında Filistin’e vardı.

Applefeld, Beershave’daki Ben-Gurion Üniversitesi İbrani Edebiyatı bölümünde onursal profesör olarak görev yaptı. American Academy of Arts and Sciences ve l’Ordre des Arts et des Lettres üyesi.

Başarıları arasında, Israel Ödülü, MLA Commonwealth Edebiyat Ödülü, Fransa’nın prestijli Médicis étranger Ödülü, Premio Grinzane Cavour ve Premio Boccaccio Internazionale, Bertha von Suttner Kültür ve Barış Ödülü ve 2012 Bağımsız Kurgu Ödülü bulunuyor.  2013 yılında Man Booker Uluslararası Ödülü finalisti oldu. 

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