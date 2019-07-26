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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.07.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Saraybosna'nın Kalbi Inarritu'ya

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Saraybosna'nın Kalbi Inarritu'ya

Bosna Hersek'te 16-23 Ağustos'ta düzenlenecek 25. Saraybosna Film Festivali'nde "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, Oscar ödüllü Meksikalı yönetmen, yapımcı ve senarist Alejandro Gonzalez Inarritu'ya verilecek.

Festival Başkanı Mirsad Purivatra, yaptığı açıklamada, festivalin en prestijli ödüllü olarak gösterilen bu ödülün yaptığı her filmle bir öncekinde belirlediği sınırları daha öteye taşıyan başarılı bir yönetmene verilecek olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"The Revenant" ve "Birdman" filmlerinin yönetmeni Inarratu'yu Saraybosna'da ağırlayacak olmaktan duyduğu onuru dile getiren Purivatra, bu vesileyle yaptığı filmlerle sinemaya verdiği büyük katkıdan dolayı kendisine teşekkür etme fırsatı bulacaklarını söyledi.
Bu arada, bu yılki festival kapsamında "Birdman" filminin özel gösteriminin de yapılacağı bildirildi.

Çeyrek asrı geride bırakan festivalde bu yıl ayrıca 4 filmin uluslararası, 24 filmin bölgesel, 2 filmin de Bosna Hersek prömiyeri yapılacak.
"Saraybosna'nın Kalbi" adı verilen festival ödülleri için bu yıl 9 uzun metrajlı, 14 kısa film, 16 belgesel ve 14 öğrenci filmi olmak üzere 53 eser yarışacak.

Geçmişte de dünyaca ünlü birçok ismi ağırlayan festivale bugüne kadar Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig, John Malkovich, Morgan Freeman, Gerard Depardieu ve Nuri Bilge Ceylan gibi birçok önemli isim katıldı.

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