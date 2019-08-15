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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.08.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Saraybosna'da 4 Türk filmi yarışıyor

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Saraybosna'da 4 Türk filmi yarışıyor

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür-sanat merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF), bu yıl 25'inci kez kapılarını sinemaseverlere açacak.

16 Ağustos'ta başlayacak ve 23 Ağustos'a kadar devam edecek olan  organizasyonda, "Saraybosna'nın Kalbi" adı verilen festival ödüllerini almak için 4 kategoride toplam 53 film yarışacak. Uzun metrajlı film kategorisinde 9, kısa film kategorisinde 14, belgesel film kategorisinde 16 ve öğrenci filmleri kategorisinde 14 film bulunuyor.

Ev sahibi Bosna Hersek'in yanı sıra Türkiye, Arnavutluk, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan, Gürcistan, Macaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Malta, Moldova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'dan filmlerin yarışacağı festivalde 23 filmin dünya prömiyeri yapılacak.

Festivalde 4 filmin uluslararası, 24 filmin bölgesel ve 2 filmin de Bosna Hersek prömiyeri gerçekleştirilecek.

Festivalin açılışı "The Son" ile 
 
Geride bıraktığı çeyrek asırda Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig, John Malkovich, Morgan Freeman, Gerard Depardieu ve Nuri Bilge Ceylan gibi dünyaca ünlü birçok ismin katıldığı festival, bu yıl da tanınmış simaları ağırlama geleneğini sürdürecek.


Festival kapsamında verilen "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, ödüllü yönetmenler Alejandro Gonzalez Inarritu ile Pawel Pawlikowski'ye verilecek.

Bu yılki festivalin açılışını, Bosnalı yönetmen Ines Tanovic'in "The Son" isimli filmi yapacak. Uliks Fehmiu ve Emir Hadzihafizbegovic, Izudin Bajrovic ve Admir Glamocak gibi bölgenin deneyimli oyuncularının da rol aldığı film aynı zamanda dünya prömiyerini de gerçekleştirecek.

Türk yapımı 4 film yarışacak

Bu yıl festivalde, 4 kategoride 4 Türk yapımı film de "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için yarışacak. Yarışmada Türk yapımlar olarak uzun metrajlı film kategorisinde "Kız Kardeşler", kısa film kategorisinde "Siyah Güneş", belgesel film kategorisinde "Kraliçe Lear" ve öğrenci filmleri kategorisinde de "Dünya Tutuluyor" filmleri yer alacak.

Uzun metrajlı film kategorisinde ödül için ayrıca "Heidi", "Open Door", "Rounds", "The Son", "Mo", "And Then We Danced", "Cat In The Wall" ve "Take Me Somewhere Nice" filmleri de yarışacak.

Kısa film kategorisinde ise "12 K. Marx Street", "Natural Selection", "Postcards From The End Of The World", "Symbiosis", "The Pit", "Mr. Mare", "One Of Many", "Salt, Pepper To Taste Duz", "The Distance Between Us And The Sky", The Last Image Of Father", "The Last Trip To The Seaside", "The Van" ve "Tina" yapımları yarışmaya katılacak.

Belgesel film kategorisinde de "A Small Documentary About 3 Letters", "Daughter Of Camorra", "How Far The Stars", "If Only Dreams Came True", "Stack Of Material", "The Golden Girl", "The Soviet Garden", "Yet Another Departure", "Palace For The People", "Then Comes The Evenings", "The Euphoria Of Being", "When The Persimmons Grew", "When Tomatoes Met Wagner", "Honeyland" ve "In Between" filmleri yer alacak.

Öğrenci filmleri kategorisinde "Elephant's Graveyard", "Sad Girl Weekend", "Sherbet", "The Shift", "God The Mother", "Life Between The Exit Signs", "As Up To Now", "Broken Things", "Day Release", "Favorites", "How To Fly A Kite?", "Night Session" ve "Sigh" filmleri yarışacak.

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