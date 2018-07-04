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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.07.2018 - 14:30, Son Güncelleme:

Sapyoseksüel ne demek? Sapyoseksüel nedir?

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Sapyoseksüel ne demek? Sapyoseksüel nedir?

Akıllı veya zeki sözcüğünün Latincesi olan 'sapien' ile 'sexualis' kelimelerinin birleşmesinden oluşan, 'Sapyoseksüel' kelimesinin anlamı son zamanlarda pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Televizyon programları ya da basında çıkan haberler sonrası bu kelimeyi ilk kez duyan vatandaşlar, 'Sapyoseksüel ne demek?' sorusuna yanıt arıyor? Peki, Sapyoseksüel ne demek? Sapyoseksüel kimlere denir?

Sapyoseksüel kelimesi son dönemlerde sıklıkla duyulmaya ve kullanılmaya başlandı. Son dönemin popüler terimi 'Sapyoseksüellik' hakkında merak ettikleri sorulara internette yanıt arayan vatandaşlar, konu hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, Sapyoseksüellik hakkında merak edilen her şey...

SAPYOSEKSÜEL NE DEMEK?

Sapyoseksüel kelimesi dış görünüş ve fiziksel görünümden önce zeka, entelektüel seviye ve kültür düzeyi gibi kriterlerden etkilenen insanları tanımlamak için kullanılır. Kelimenin kökeni ise akıllı veya zeki sözcüğünün Latincesi olan "sapien" ile "sexualis" kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor. İnsanın bedeninden ziyade beynine duyulan hayranlık hissine sahip kişiler olan sapyoseksüeller, zekayı en önemli tahrik edici unsur olarak görürler.

Kültür düzeyi, eğitim durumu, espri yeteneği ve mizah anlayışı da sapyoseksüeller için önemli kriterlerdendir. Bir sapyoseksüel, ona gönderdiğiniz etkileyici bir fotoğraftan değil, onunla mesajlaşırken dil bilgisi kurallarına ne kadar dikkat ettiğinize bakar ve bundan etkilenir. Ayrıntıclık ve mükemmeliyetçilik de sapyoseksüeller arasında oldukça yaygındır. İş yaşamında genelde başarılı kişiler olan sapyoseksüeller kolay kolay beğenmeyen seçici insanlardır.

Fiziksel olarak ortalamanın üstünde olan ancak ortalama zekaya sahip birini çekici bulmayan sapyoseksüellerin, birine karşı cinsel çekim duyabilmesi için karşıdaki kişinin ileri düzeyde bir zekaya ve entelektüel seviyeye sahip olmasının gerekli olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya konmuştur. Bilimsel araştırmalar sapyoseksüellerin, zekası yüksek olan birinin düşüncelerinden ve davranışlarından etkilenmenin de ötesinde zekası yüksek olan biriyle, karşılaştıklarında cinsel olarak da uyarıldıklarını ortaya koyuyor.

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