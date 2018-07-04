Sapyoseksüel ne demek? Sapyoseksüel nedir?
Akıllı veya zeki sözcüğünün Latincesi olan 'sapien' ile 'sexualis' kelimelerinin birleşmesinden oluşan, 'Sapyoseksüel' kelimesinin anlamı son zamanlarda pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Televizyon programları ya da basında çıkan haberler sonrası bu kelimeyi ilk kez duyan vatandaşlar, 'Sapyoseksüel ne demek?' sorusuna yanıt arıyor? Peki, Sapyoseksüel ne demek? Sapyoseksüel kimlere denir?
Sapyoseksüel kelimesi son dönemlerde sıklıkla duyulmaya ve kullanılmaya başlandı. Son dönemin popüler terimi 'Sapyoseksüellik' hakkında merak ettikleri sorulara internette yanıt arayan vatandaşlar, konu hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, Sapyoseksüellik hakkında merak edilen her şey...
SAPYOSEKSÜEL NE DEMEK?
Sapyoseksüel kelimesi dış görünüş ve fiziksel görünümden önce zeka, entelektüel seviye ve kültür düzeyi gibi kriterlerden etkilenen insanları tanımlamak için kullanılır. Kelimenin kökeni ise akıllı veya zeki sözcüğünün Latincesi olan "sapien" ile "sexualis" kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor. İnsanın bedeninden ziyade beynine duyulan hayranlık hissine sahip kişiler olan sapyoseksüeller, zekayı en önemli tahrik edici unsur olarak görürler.
Kültür düzeyi, eğitim durumu, espri yeteneği ve mizah anlayışı da sapyoseksüeller için önemli kriterlerdendir. Bir sapyoseksüel, ona gönderdiğiniz etkileyici bir fotoğraftan değil, onunla mesajlaşırken dil bilgisi kurallarına ne kadar dikkat ettiğinize bakar ve bundan etkilenir. Ayrıntıclık ve mükemmeliyetçilik de sapyoseksüeller arasında oldukça yaygındır. İş yaşamında genelde başarılı kişiler olan sapyoseksüeller kolay kolay beğenmeyen seçici insanlardır.
Fiziksel olarak ortalamanın üstünde olan ancak ortalama zekaya sahip birini çekici bulmayan sapyoseksüellerin, birine karşı cinsel çekim duyabilmesi için karşıdaki kişinin ileri düzeyde bir zekaya ve entelektüel seviyeye sahip olmasının gerekli olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya konmuştur. Bilimsel araştırmalar sapyoseksüellerin, zekası yüksek olan birinin düşüncelerinden ve davranışlarından etkilenmenin de ötesinde zekası yüksek olan biriyle, karşılaştıklarında cinsel olarak da uyarıldıklarını ortaya koyuyor.
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