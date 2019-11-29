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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Şapinuva Antik Kenti'nde 3500 yıllık insan kafatası ve uyluk kemiği bulundu

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Şapinuva Antik Kenti'nde 3500 yıllık insan kafatası ve uyluk kemiği bulundu

Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Antik Kenti'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda, Hitit dönemine ait olduğu tahmin edilen 3 bin 500 yıllık insan kafatası ve uyluk kemiği bulundu.

Hitit Üniversitesi adına çalışmaları yürüten Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şapinuva Antik Kenti'nin Hitit devletine başkentlik yapmış önemli şehirlerden olduğunu söyledi.

Antik kentteki Tepelerarası ve Ağılönü mevkileri olmak üzere 2 ayrı bölgede kazı yaptıklarını anlatan Süel, "atölyeler mahallesi" olarak isimlendirilen alanda Hitit dünyası için çok önemli bulgulara rastladıkların ifade etti.

Kazı sırasında önemli bir keşif yaptıklarını vurgulayan Prof. Dr. Süel, "Hitit dönemine ait dolgu içinde insan kafatasına ve sol femur (uyluk) kemiğine rastladık. Bu çok önemli bir buluntu. Bunlar bize, Hitit bilimine ve Hitit dünyasına çok şey kazandıracak." dedi.

Şapinuva ve Hattuşa'nın Hititlere ait bugüne kadar açığa çıkarılan 2 şehir olduğuna işaret eden Süel, şunları kaydetti: "Diğer Hitit çağına ait merkezlerin dışında bu 2 şehir büyük önem kazanmaktadır. Bu bakımdan bulunan iskelet parçalarının Hitit dünyası için yepyeni bilgiler sunacağı düşüncesindeyiz. Bugüne kadar Hititlere ait bir kral mezarı, ona ait Hititli bir insan iskeleti bulunmamıştı. Dolayısıyla bu kafatası ve sol femur kemiği, bize büyük bilgiler sağlayacak. İskeletin üzerinde antropolojik incelemeler ve çalışmalar başladı. Yapılacak C-14 testi ile kafatası ve femur kemiğinin tam olarak hangi döneme ait olduğu ortaya çıkacak. Ayrıca antik DNA çalışmaları da ırksal olarak akrabalık ilişkilerini ortaya koyacak."

Aygül Süel, 3 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen kafatası ve kemiğin Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde incelendiğini de kaydetti.

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