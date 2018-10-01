Sansar Salvo'dan yeni klip! Kiminin Kelimesi
Ünlü rapçi Ekincan Arslan (Sansar Salvo) geçtiğimiz ay yeni single Akasyalar ile karşımıza çıkmıştı. Sansar Salvo bu kez de Kiminin Kelimesi şarkısını kliplendirdi.
Sansar Salvo Burn Battle Zone Eskişehir konserinde söylediği Kiminin Kelimesi şarkısının klibini Youtube sayfasından yayınladı.
Sözleri Sansar Salvo'ya ait, müziğini Ferhat Tokmak ve kurgusunu Batu Onar'ın yaptığı Kiminin Kelimesi klibi izleyenlerin beğenisini topladı.
Sansar Salvo'nun gösterdiği iyi performans dikkatlerden kaçmadı.
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