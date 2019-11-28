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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.11.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Şanlıurfa turizminde "Göbeklitepe" bereketi

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Şanlıurfa turizminde "Göbeklitepe" bereketi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin de etkisiyle tüm yıl boyunca yoğun ilgi gördü.

Önemli inanç merkezlerinden biri olarak öne çıkan, kültür turizminde de pay sahibi olan kentte, Balıklıgöl turistlerin ilgisini çekiyor.
"Tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesi ve doğal güzelliklere ev sahipliği yapan Halfeti gibi noktalar, Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçilere güzel bir gezi imkanı sunuyor.
Bölgede sağlanan huzur ortamı ve devletin yürüttüğü çalışmalar sayesinde bu yıl turizmde hareketli günler yaşayan Şanlıurfa'yı çok sayıda kişi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesinin ardından tüm gözlerin çevrildiği Şanlıurfa'da yaşanan turist yoğunluğu sürüyor.

"Tüm otellerimizin doluluk oranı yüzde yüz"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, 2019 yılının Şanlıurfa ve bölge turizmi adına çok iyi geçtiğini söyledi.

"Göbeklitepe Yılı"nın bu süreçte çok etkili olduğunu ifade eden Çoban, şöyle konuştu: "UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölge bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi turizm adına çok olumlu oldu. Bu sayede, bu yıl tüm otellerimizin doluluk oranı yüzde 100 oldu. Tabi bu yoğunluk sadece Şanlıurfa için geçerli değil. Bölgedeki Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin gibi iller de bu yoğunluktan nasibini aldı. Bu yoğunluğun artarak devam edeceğini düşünüyorum çünkü Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve turizmciler güzel çalışmalar yapıyor." Çoban, gelecek yıl da bu ivmenin artacağını ve uzun yıllara yayılacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Yaşanan yoğunluğun rakamlara da yansıdığını aktaran Çoban, "Bu yılın kasım ayı itibarıyla konaklamalı turist sayısı 1 milyonu aştı, günübirlik turist sayısı da yaklaşık 3 milyon civarında oldu. Yani toplamda 4 milyon turistin Şanlıurfa'ya geldiğini söyleyebiliriz. Seyahat acentelerimiz kasım ve aralık aylarında da otelleri doldurdular ve kentte büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Bu sene sonunda 1 milyon 250 bin konaklamalı turist sayısı hedefimize ulaşmayı bekliyoruz." dedi.

İl dışındaki yatırımcıların kente otel yapmalarını tavsiye eden Çoban, bölgeye önemli bir talep olduğunu ve gelecek yıllarda da bu talebin artacağını düşündüğünü aktardı.

 

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