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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.06.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Sanki film festivali

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Sanki film festivali

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.

İlki 2014'de vizyona giren "Annabelle" adlı filmin üçüncü halkası "Comes Home", paranormal olayları çözmeye kendilerini adayan Ed ve Lorraine Warren çiftinin, lanetli oyuncak bebek Annabelle'i güvenli buldukları evlerine getirdikten sonra gelişen olayları konu ediniyor.
Gary Dauberman'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği, korku türündeki filmin başrollerinde Vera Farmiga, Mckenna Grace ve Patrick Wilson yer alıyor.

THE BEATLES'I KİM BİLMEZ?

Kendisinden başka dünyada kimsenin efsanevi müzik grubu The Beatles'ı bilmediğini fark eden bir adamın hikayesini ele alan "Yesterday" adlı filmin yönetmen koltuğunda Danny Boyle oturuyor.  Senaryosunu Richard Curtis'in kaleme aldığı filmde, Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Ana de Armas, Kate McKinnon ve Lamorne Morris rol alıyor. Komedi ve müzikal türündeki filmin yapımcılığını ise Boyle'nin yanı sıra Richard Curtis gerçekleştiriyor. x

KAHRAMAN PRENS''İN MACERALARI 
 
Yönetmenliğini Vitaliy Mukhametzyanov ile Maksim Volkov'un üstlendiği, haftanın tek animasyon filmi ve “Kahraman Prens Sualtı Maceraları” minik sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.  Rus yapımı film, Deniz Krallığı'nı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişen Sadko'nun hikayesini anlatıyor.

BİR DEVAM FİLMİ

W. Bruce Cameron'un “Can Dostum” adlı kitap serisinden uyarlanan “Dostumun Yolculuğu” adlı yapım, ilki 2017'de vizyona giren aynı zamanda “Can Dostum” filminin devam halkası olarak izleyiciyle buluşuyor.  Gail Mancuso'nun yönetmen koltuğunda oturduğu, filmin senaryo uyarlamasını Cameron'un yanı sıra Maya Forbes, Cathryn Michon ve Wallace Wolodarsky birlikte kaleme aldı.  Bir köpeğin hayattaki amacını keşfetmek için çıktığı yolculuğu konu edinen filmin kadrosunda ise Marg Helgenberger, Dennis Quaid, Josh Gad, Betty Gilpin, Henry Lauve, Kathryn Prescott gibi isimler yer alıyor.

SEVDİĞİ KADININ PEŞİNDE 
Haftanın yerli filmleri arasında yer alan ve yönetmenliğini Hasan Doğan'ın gerçekleştirdiği “Geçmiş Olsun”, insanlığın neredeyse tamamının yok olduğu bir dünyada sevdiği kadını bulmaya çalışan genç bir adamın hikayesini ele alıyor. Komedi türündeki filmin başrollerini Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek ve Müge Boz üstleniyor.

LAUREL İLE HARDY'NİN HAYATI

Hollywood'un en çok sevilen komedi ikilisi ve yüzü aşkın filmde birlikte rol alan Stan Laurel ve Oliver Hardy'nin hayatını konu edinen biyografi türündeki yapım, çiftin 1953'te çıktıkları son turnenin yanı sıra özel hayatlarını ve yaşadıkları olayları mercek altına alıyor.
İkilinin eşleri "Lucille" ve "Ida" karakterlerini Shirley Henderson ve Nina Arianda'nın canlandırdığı, ABD ve İngiltere ortak yapım filmin yönetmen koltuğunda Jon S. Baird oturuyor.

YERLİ KORKU FİLMLERİ

Haftanın yerli korku filmlerinden Suat Ay'ın yönettiği ve senaryosunu kaleme aldığı “İfrit”, eski sevgilisi Naciye'yle büyüler aracılığıyla yeniden bir araya gelmeye çalışan Gökhan ile kendisine yapılan büyüler sonucu birçok varlığın musallat olduğu Naciye'nin hikayesini anlatıyor.  Filmin oyuncu kadrosunda Zeynep Buse Kale, Emre Erdoğan, Vahit Karabey, Sevcihan Tunca, Muhammed Tuhan, Müge Koç yer alıyor.

 “Sahir Deep Web” Senaryosunu Zahid Çetinkaya ve Yağmur Caner'in yazdığı yönetmenliğini ise Berk Aygül'ün gerçekleştirdiği korku türündeki filmde, yıllar sonra ilişkisinden ayrılan Melike'nin hayatına giren yeni insanlar ile kendisindeki yeni gücü keşfetmesiyle gelişen olaylar anlatılıyor. Korku türündeki filmin başrollerini de Melda Yazgı, Sebahat Adalar, Tevfik İnceoğlu ve Sinan Bengier paylaşıyor.

PARİS'İN BİLİNMEYEN YÜZÜ

Fransız yapımı filmin yönetmenliğini Marie Monge yaparken, filmin oyuncu kadrosunda Tahar Rahim, Stacy Martin, Bruno Wolkowitch, Karim Leklou, Marie Denarnaud, Jonas Dinal yer alıyor.  Dram ve gerilim türündeki filmin konusu özetle şöyle: "Paris'te babasının kafesinde çalışan Ella'nın sakin ve sıradan bir hayatı vardır, ta ki garson olarak çalışmaya başlayan Abel ile tanışana kadar. Ella'nın Abel'e hissettiği karşı konulamaz çekim, genç kadına Paris'in yeraltı kumarhanelerinin ve heyecan dolu bir dünyanın kapılarını açar."

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