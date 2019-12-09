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09.12.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Sanatçı Liraz: Kadınların dans etmeye hakkı var

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Sanatçı Liraz: Kadınların dans etmeye hakkı var

İran kökenli İsrailli sanatçı Liraz, yeni videosunda Türk yönetmen Mu Tunç ile çalıştı.

Liraz’ın “Zan Bezan” adını taşıyan şarkısı Türkçe “Kadınlar Şarkı Söyleyin” anlamına geliyor. Mu Tunç’un çektiği klip, renkli görselleriyle dikkat çekiyor. Şarkı, Ortadoğu’da kadın özgürlüğünün pozitif dilini oluşturmaya çağırıyor.   

Sanatçı Liraz: Kadınların dans etmeye hakkı var

Şarkının sözleri

Yüksek sesle şarkı söylemek istiyorum.

İçeriden bağırmak...

Şarkı söylerken Tahran’ı hayal ediyorum.

Oklarım sabit ve amaçlı duruyor.

Gözlerimin kirpikleri gibi

Özgürlüğümüz için ateş edelim

Kadınların, şarkı söylemeye

Dans etmeye hakkı var

Sevinme hakkın var

Kadınlar biziz

Birlikte bir devrim yapacağız

Ne zamana kadar sessiz kalacağız

Ne zamana kadar başımızı indireceğiz

Nereye kadar dizlerimizi bükeceğiz?

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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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