Sanatçı Liraz: Kadınların dans etmeye hakkı var
İran kökenli İsrailli sanatçı Liraz, yeni videosunda Türk yönetmen Mu Tunç ile çalıştı.
Liraz’ın “Zan Bezan” adını taşıyan şarkısı Türkçe “Kadınlar Şarkı Söyleyin” anlamına geliyor. Mu Tunç’un çektiği klip, renkli görselleriyle dikkat çekiyor. Şarkı, Ortadoğu’da kadın özgürlüğünün pozitif dilini oluşturmaya çağırıyor.
Şarkının sözleri
Yüksek sesle şarkı söylemek istiyorum.
İçeriden bağırmak...
Şarkı söylerken Tahran’ı hayal ediyorum.
Oklarım sabit ve amaçlı duruyor.
Gözlerimin kirpikleri gibi
Özgürlüğümüz için ateş edelim
Kadınların, şarkı söylemeye
Dans etmeye hakkı var
Sevinme hakkın var
Kadınlar biziz
Birlikte bir devrim yapacağız
Ne zamana kadar sessiz kalacağız
Ne zamana kadar başımızı indireceğiz
Nereye kadar dizlerimizi bükeceğiz?
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle