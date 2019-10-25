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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Sanal gerçeklikte Mona Lisa

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Sanal gerçeklikte Mona Lisa

Müze tarihinin ilk sanal gerçeklik deneyimi olan Mona Lisa: Camın Ötesi’ni 24 Ekim 2019 tarihinde Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nde ziyarete açıldı. Kullanıcıyı içine alan yepyeni bir Mona Lisa deneyimi olan Louvre’daki sergi, sanatseverlere Leonardo da Vinci’nin en ünlü başyapıtını daha önce hiç görülmemiş bir şekilde izleyebilmeleri için fırsat veriyor.


Mona Lisa: Camın Ötesi’nde ziyaretçiler da Vinci’nin ünlü eserini yeni bir perspektiften görme ve sanal gerçeklik ortamında bu eserle kişisel düzeyde karşılaşma şansını elde ediyor. Mona Lisa’yla gerçekleştirilen bu yenilikçi ve interaktif deneyim sayesinde Louvre Müzesi, da Vinci’nin ikonik eserini daha önce eşi benzeri görülmemiş bir yöntem kullanarak, tüm dünyadaki sanat severlerle tanıştırıyor.

Yedi dakikalık sürükleyici deneyimin başlangıcında kullanıcılar, Vive uygulaması aracılığıyla kendilerini Mona Lisa’nın her daim sergilenmekte olduğu Louvre’daki Salle des États salonunda buluyor. Kullanıcı ilk başta, tablonun önündeki seyirci kalabalığının arkasında kalıyor.

Kalabalık, tablonun önünden ayrılınca izleyici, aradaki koruyucu cam ve çerçeve olmaksızın, eserle yüz yüze kalacak kadar tablonun yakınına getiriliyor. Da Vinci’nin şaheseriyle artık yalnız kalan seyirci, boya tabakasından görülen ahşap panelin dokusu da dahil olmak üzere bu ünlü yağlı boya tablonun en göz alıcı detaylarını ve eserin nasıl restore edildiğini yakından görebiliyor.

Sanal gerçeklik deneyimi, hareketli görüntü, ses ve etkileşimli tasarımı birleştirerek ziyaretçileri da Vinci dünyasına tüm derinliğiyle çekmenin yanı sıra ikonik sanat eserinin kızılötesi taramasının model hakkında neler söyleyebileceği konusunda da bir yaklaşım sunuyor.

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