Şampiyonlar belli oldu
Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Turkish Airlines World Golf Cup Turnuvası’nın Kemer Country Golf Kulübü’nde yapılan İstanbul ayağının kazananları belli oldu.
Türk Hava Yolları’nın kendi adıyla düzenlediği ve kısa sürede dünyadaki en önemli amatör golf turnuvalarından biri haline gelen Turkish Airlines World Golf Cup’ın İstanbul ayağı, 27-29 Eylül tarihlerinde Kemer Country Golf Kulübü’nde yapıldı. Turnuvaya Türk Hava Yolları müşterilerinin yanı sıra, iş dünyasından önemli isimlerin de aralarında bulunduğu 360 kişi katıldı. Kadınlarda, 24 ve altı handikap seviyesinde mücadele eden Ayşen Erdoğan 43 puan alarak şampiyon oldu. Erkeklerde ise 46 puanla Cavit Ersoy birinci sıraya yerleşti. Her iki finalist de kasım ayında Antalya’da düzenlenecek büyük finale gitmeye hak kazandı.
Ayşen Erdoğan - Cavit Ersoy - Yıldırım Demirören
Korhan Kurdoğlu - Hasan Akçakayalıoğlu - Nihat Özdemir - Murat Gazioğlu
Hamit Altıntop
Rana Esen
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