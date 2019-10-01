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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şampiyonlar belli oldu

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Şampiyonlar belli oldu

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Turkish Airlines World Golf Cup Turnuvası’nın Kemer Country Golf Kulübü’nde yapılan İstanbul ayağının kazananları belli oldu.

Türk Hava Yolları’nın kendi adıyla düzenlediği ve kısa sürede dünyadaki en önemli amatör golf turnuvalarından biri haline gelen Turkish Airlines World Golf Cup’ın İstanbul ayağı, 27-29 Eylül tarihlerinde Kemer Country Golf Kulübü’nde yapıldı. Turnuvaya Türk Hava Yolları müşterilerinin yanı sıra, iş dünyasından önemli isimlerin de aralarında bulunduğu 360 kişi katıldı. Kadınlarda, 24 ve altı handikap seviyesinde mücadele eden Ayşen Erdoğan 43 puan alarak şampiyon oldu. Erkeklerde ise 46 puanla Cavit Ersoy birinci sıraya yerleşti. Her iki finalist de kasım ayında Antalya’da düzenlenecek büyük finale gitmeye hak kazandı.

Şampiyonlar belli oldu

Ayşen Erdoğan - Cavit Ersoy - Yıldırım Demirören
Şampiyonlar belli oldu

Korhan Kurdoğlu - Hasan Akçakayalıoğlu - Nihat Özdemir - Murat Gazioğlu
Şampiyonlar belli oldu

Hamit Altıntop 
Şampiyonlar belli oldu

Rana Esen

 

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