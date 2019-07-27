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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.07.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Şampiyon ağlattı

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Şampiyon ağlattı

“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin Bulgaristan’daki seti basına açıldı. Film ekibi, 2017 yılında yaşamını yitiren şampiyon haltercinin fedakarlıklarla dolu hayat hikayesini basın mensuplarına anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Dünya ve Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin İstanbul’da başlayan çekimleri Bulgaristan’da devam ediyor. 5 Temmuz’dan beri Bulgaristan’ın Kırcaali ili ve Mestanlı kasabasında çekim yapan film ekibi, önceki gün sette basın mensuplarını ağırladı.

Şampiyon ağlattı

BİZİ MUCİZELERE ALIŞTIRDI

“Ayla” ve “Müslüm” gibi gişe rekortmeni filmlere imza atan yapımcı Mustafa Uslu, filmi Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu’nun “Kardeşim Cep Herkülü” adlı kitabından yola çıkarak çektiklerini söyledi. Uslu, şampiyon halterciden bahsederken duygusal anlar yaşadı:

“Naim Abi fazla değil, 2 yıl önce aramızdan ayrıldı. Hayatı boyunca çok büyük fedakârlıklar yapmış. Halkına evrensel insan haklarını yaşatabilmek için, kendi isimlerini kullanmaları için çocuk yaşta kaldıramayacağı kadar büyük yüklerin altına girmiş ama kaldırmış.

Bizi mucizelere alıştırdı. Rekorlar, madalyalar bıraktı geride. Naim Süleymanoğlu’nu hiçbirimiz tanımıyormuşuz.

Turgut Özal, onun için Bulgar hükümetine 1 milyon dolar verdiğinde, basın Özal’ı yerden yere vurdu.

Aynı saatlerde Naim, İngiltere’deki Cardiff Otel’de Amerikalıların 10 milyon dolarlık teklifini elinin tersiyle itti.

Amerikan rüyasını elinin tersiyle iten adam koltukta oturuyor, ayakları yere değmiyor ama kocaman bir yüreğe sahip. ‘Ülkemde yapacak çok işim var’ diyor. Aramızdan ayrıldığında henüz 50 yaşındaydı.  Onu asla unutmayacağız. Umarım şampiyonun filmi layık olduğu yeri bulur. Tek dileğim daha önce filme çektiğim gerçek hayat hikâyelerinde yaşanan tatsızlıkların, çirkinliklerin, haksız saldırıların bu işte olmaması. Çünkü bu çok özel bir iş.”

Şampiyon ağlattı

HER TÜRLÜ İMKANI VARDI AMA...

Filmin danışmanlığını üstlenen Naim Süleyman-oğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da “Abim elinin altında her türlü imkan varken başka bir yolu tercih etti. Kendini ifade edebilmek, o yılın rejimini dünyaya duyurabilmek için iltica etti” diye konuştu.

GELDİĞİMİZDEN BERİ AĞLIYORUZ

Yönetmen Özer Feyzioğlu ise konuşmasında şunları söyledi: “Buraya geldiğimizden beri gözyaşlarımıza hakim olamıyoruz.

Hikâyeyi kağıt üzerinde okuduğumuzda hissettiklerimiz ile bu topraklara gelip hissettiklerimiz çok farklı oldu. Bu durumu yaratan şey de Naim Süleymanoğlu’nun 19 yaşında verdiği kararla insan hakları için mücadele etmesi.

50 yaşında hayatını kaybetmek kader değil. Kabullenilmiş, bilinçli bir yolculuğun doğal sonucu. Çok ağır bir sorumluluğumuz var, herhangi bir hayatı anlatmıyoruz.”

Şampiyon ağlattı

YAPTIKLARI İNANILMAZ

Filmde Naim Süleymanoğlu’nu canlandıran 18 yaşındaki genç oyuncu Hayat Van Eck, henüz ilkokuldayken şampiyon halterciyi  araştırdığını söyledi: “Naim’i ilk tanımam, 4’üncü sınıfta Hayat Bilgisi dersi ile oldu. Ödevim, onun üzerine detaylı bir araştırmak yapmaktı. Yaptıkları, verdiği kararlar, fedakârlıkları inanılmaz. Çok çalışmış. Vatanı, ailesi, sevdikleri için bu kadar yükün altından kalkabilmesi inanılmaz. Biz de tüm bunları hakkını vererek sunmaya çalıştık.”

AFERİN BENİM KIZANIMA

Naim Süleymanoğlu’nun babası Süleyman Süleymanoğlu’nu canlandıran Yetkin Dikinciler, “Naim, aslında yaptıklarıyla insanlık için bir bayrak taşımış oldu. Biz de tarihe projeksiyon tutuyoruz” dedi. Anne Hatice Süleymanoğlu’na hayat veren Selen Öztürk de konuşurken gözyaşlarını tutamadı: “Burada çok tuhaf duygular yaşadım. Naim Süleymanoğlu’nu çocukluğumdan beri biliyor, müsabakalarını takip ediyordum. İyi bir sporcu olduğunu biliyordum ama özgürlük savaşçısı olduğunu bilmiyordum.

Bu filmle beraber onu anlamış oldum. İnsanlık adına çok ama çok önemli bir iş başarmış. Aferin benim kızanıma.”

Şampiyon ağlattı

2 MİLYON İNSANIN SESİ OLMUŞ

Merhum sporcunun halter hocasını Gürkan Uygun canlandırdı. Uygun, “Hepimiz Naim’in halter sporcusu olarak kaldırdığı ağırlığı biliyorduk. Naim halterden önce 2 milyon insanın sesi olmuş.

Senaryoyu okuyunca aslında kaldırdığı ağırlıkların daha geri planda olduğunu gördüm. Böyle bir insanın hayatına tanık olduğum için kendimi şanslı hissediyorum” dedi. 

Şampiyon ağlattı

Doğduğu kasabaya heykeli dikildi

Naim Süleymanoğlu’nun doğduğu Mestanlı kasabasındaki Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ne merhum sporcunun heykeli dikildi. Düzenlenen törene “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin ekibi de katıldı. Yapımcı Mustafa Uslu, Naim Süleymanoğlu’nun Olimpiyatlar’da kazandığı 3 madalyanın birer örneğini Mestanlı Belediye Başkanı Sunay Hasan’a takdim etti.

Şampiyon ağlattı

 

 

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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